Avrupa ülkesinde benzinli ve dizel araçlara yasak geldi. Tarih verildi

Avrupa ülkesi İngiltere'de yeni benzinli ve dizel içten yanmalı motorlu araçlara yasak geldi. İngiltere yasağın uygulanacağı tarihi 2030 olarak açıkladı. Ancak tarihi 2035 yılana kadar uzatma düşüncesi de mevcut.

Avrupa ülkesinde benzinli ve dizel araçlara yasak geldi. Tarih verildi

Yeniakit'in haberine göre, İngiltere'nin, yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklama tarihini 2035'e kadar uzatma düşüncesi üzerinde durduğu bildiriliyor. Bu, sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini ilk olarak 2030 olarak belirlemiş olan orijinal takvimden beş yıl sonraya kaydırmayı ifade ediyor.

İlk olarak 2020 Kasım ayında, dönemin Başbakanı Boris Johnson'ın "yeşil devrim" vizyonunun önemli bir parçası olarak sunulan 2030 hedefi, Temmuz ayına kadar birkaç kez teyit edilmesine rağmen, İngiliz hükümetinin bu iddialı takvimden sapmayı düşündüğü anlaşılıyor.

2030 tarihi, özellikle yeni benzinli ve dizel modellerin satışını sona erdirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği'nin planına kıyasla daha hızlı bir hedef olarak ortaya çıkmıştı. Avrupa Birliği'nin planı, yeni araçlar için 2035 sonrası sıfır emisyonu zorunlu kılmayı amaçlıyor ve bu da yeni benzinli ve dizel modellerin satışını aşamalı olarak sonlandırmayı içeriyor. Bu yılın başlarında, AB, sentetik yakıtlara izin vermek için planını değiştirmişti.

HEDEF SIFIR EMİSYON

Şu anki İngiliz Başbakanı Rishi Sunak'ın, sera gazı emisyonlarıyla ilgili politikaları gevşetmeyi içeren bir dizi önlemi yakında kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Ancak, raporlara göre Sunak, 2019'da yasalaşan ve 2050'de net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi zorunlu kılan hükümet hedefinden geri adım atmamayı düşünmüyor.

Ancak, siyasi çevrelerde ve iklim savunucuları arasında, İngiltere'nin Sunak'ın liderliğinde, özellikle önümüzdeki yıl beklenen seçimlere doğru zorlu iklim politikalarını uygulama kararlılığını kaybetmekte olduğu yönünde endişeler artıyor.

englandddd.jpg

england.webp

İlgili Haberler
Otomotiv devi dizel araç üretimini durduruyor
Yaptırmayan yanıyor cezası 6 bin 275 TL. Şimdilik 1 milyon araca ceza kesildi
Öne Çıkanlar
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
Son Haberler
Balıkesir'de bir kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Balıkesir'de bir kilo uyuşturucu ele geçirildi
Nazan Öncel ölümden kılpayı kurtuldu. Nerdeyse facia yaşanacaktı Magazin
Nazan Öncel ölümden kılpayı kurtuldu. Nerdeyse facia yaşanacaktı
Elon Musk'ın Türkiye'den talebini bakan gururla duyurdu Güncel
Elon Musk'ın Türkiye'den talebini bakan gururla duyurdu
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
İçişleri Bakanı'ndan zehir tacirlerine yönelik operasyon açıklaması Güncel
İçişleri Bakanı'ndan zehir tacirlerine yönelik operasyon açıklaması
Yanan araç patladı çığlık sesi yükseldi Güncel
Yanan araç patladı çığlık sesi yükseldi
Karabağ’da şehit olan polis ve askerlerin resimleri yayımlandı Dünya
Karabağ’da şehit olan polis ve askerlerin resimleri yayımlandı