Avrupa vizesi hayal oldu. Vatandaş yönünü vizesiz ülkelere çevirdi

Türkiye’den Avrupa ülkelerini tatil amaçlı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Schengen vizesi reddiyle karşı karşıya kalıyor. 3 4 günlük tatil için vize sorunu ile uğraşmak istemeyen vatandaşlar, vizesiz ülkeleri ziyaret etmeyi tercih ediyor.

VİZESİZ ÜLKELERİN BİLET FİYATI VİZELİ ÜLKELERİN İKİ KATINA ÇIKTI

Vatandaşlar genellikle tercihlerini başta Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Mısır olmak üzere vizesiz ülkelerden yana kullanmaya başladı. Vizesiz ülkelere talebin çok olması uçak bileti fiyatlarına da yansıdı. Böylece vizesiz destinasyonların bilet fiyatı Schengen alanında kalan birçok destinasyonun iki katına ulaştı.

Ekonomim’den Selenay Yağcı’nın haberine göre Tatil Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, “Schengen vizesinde yaşanan sorunlar vizesiz turlarda ciddi bir artışı beraberinde getirdi. Tatil Sepeti verilerine göre geride bıraktığımız yaz aylarında vizesiz turlara olan talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış gösterdi. Aralarında Kosova, Fas, Phuket, Pattaya, Bangkok, Kuzey Makedonya, Mısır ve Bosna Hersek’in de olduğu çok sayıda lokasyona vizesiz turlarda önemli talep artışları yaşıyoruz” dedi.

Karayal, havayollarının da vizesiz ülkelere olan talebi gördüğünü ifade ederek, vizesiz ülkelerde bilet fiyatlarının arttığına dikkati çekti. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise Karadağ’daki Budva gibi bölgelere geçen yılın 3 katı satış yaptıklarını kaydederek, şunları anlattı: “tatilci 3-4 gün için vize masrafı ödemek ve özellikle ret riski almak istemiyor. Vizesiz destinasyonlar tercih sebebi oldu. Bu da uçak bilet fiyatlarına yansıdı.

SON DAKİKA BİLET FİYATI 400 EURO’YA ÇIKTI

Normal şartlarda 1.500 euroluk bir turda uçak biletinin payı yüzde 40’dır. Uzak ülkelerde yüzde 60’a çıkıyor. Son dönemde bilet fiyatları yükseldi. Biz bir yıl önceden alıyoruz biletleri. Geçen yıl Budva’ya 40 bilet aldık 200 Euro’dan, bir ay kala son dakika alışları yaptığımızda 250 Euro olurdu eskiden, çok artmazdı. Şimdi son dakika bileti 400 Euro’ya kadar çıkıyor. İki kat artış var.”

40 KİŞİLİK TURDA 5 KİŞİYE VİZE

Heybilet CEO’su Samet Koç, “Vatandaşlarımız vize başvurularında uzun süredir problem yaşarken, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte birçok kişi çözümü vizesiz seyahat edebilecekleri ülkelere gitmekte buldu. Ancak dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalardan dolayı yükselen bilet fiyatları da yeni bir krize dönüştü” diye konuştu. TÜRSAB Başkanı başdanışmanı Hamit Kuk, havayolu şirketlerinin yoğun rekabet ortamında vizeli ya da vizesiz bakmadığını, talep gören yerlere daha pahalıya bilet sattığını ifade etti. Kuk, son dönemde vize sorunları sebebiyle de vizesiz ülkelerin daha çok talep gördüğünü, bu sebeple vizesiz ülkelerin biletlerinin daha pahalı olduğunu kaydetti. Vizeyle ilgili sorunların devam ettiğini belirten Kuk, “Acentalar vize alamadığında turlarla ilgili sorunlar yaşıyor. 40 kişilik turda 5 kişiye vize çıkar hale geldi. Bazı acentalarımız turlarını birleştirmeye çalışsa da birçok tur da iptal oluyor” dedi.