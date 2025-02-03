Avrupa'da 71 milyon avroluk dev vurgun

Romanya Organize Suçlarla Mücadele ve Terörizmi Araştırma Müdürlüğü (DIICOT), bünyesindeki dedektiflerle büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Pazartesi günü itibariyle Romanya ve Monaco'da toplam 65 noktada baskın yapıldı. Bu operasyon, ülkenin en büyük emlak geliştirme skandallarından biri olan Nordis soruşturmasının parçası olarak gerçekleştirildi.

DIICOT yetkilileri, bu operasyonlar kapsamında Nordis'in ana hissedarlardan biri olan Vladimir Ciorbă'nın da suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ciorbă, aynı zamanda Romanya’daki iktidar partisi PSD'nin eski Adalet Komisyonu Başkanı Laura Vicol'un eşi olarak da biliniyor. Elde edilen bilgilere göre, noterlere ait belgeler üzerinde de detaylı inceleme yapılıyor. Bu kapsamda, Ioana Băsescu ve Andreea Cosma gibi ülkenin tanınmış noterlerinin isimleri de soruşturmaya dahil edildi.

71 MİLYON AVROLUK VURGUN

Yetkililer, Nordis liderlerini 71 milyon avro değerinde yolsuzluk yapmakla suçluyor. Yapılan incelemelerde, şirkete ait emlak projelerinin gerçekte olduklarından daha cazip gösterildiği ve binden fazla yatırımcının dolandırıldığı iddia ediliyor. Müşterilerden toplam 195 milyon avro toplandığı, ancak bu paraların inşaat projelerine değil, çeşitli hesaplara aktarıldığı belirtiliyor.

Yetkililer, paraların büyük bir kısmının lüks harcamalara gittiğini, bazılarının ise şüpheli transferlerle farklı hesaplara aktığını belirtiyor. Yaklaşık 69 milyon avro ve ayrıca teslim edilen 2,4 milyon avronun, grup liderleri tarafından kısa sürede kullanıldığı rapor ediliyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Yürütülen ceza soruşturmasında, şüphelilere "suç örgütü kurma", "büyük çapta zimmete para geçirme", "kara para aklama", "vergi kaçırma", "ağır dolandırıcılık" ve "devleti zarara uğratma" suçlamaları yöneltiliyor. 2018'den bu yana piramidal bir düzenle çalışan çetenin, emlak projeleri adı altında paraları topladığı, ardından müşterileri zarara uğraştırdığı belirtiliyor.

Nordis'e yönelik eleştiriler yeni değil. 2024'te ortaya çıkan bilgiler, şirketin büyük siyasi figürlerle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Marcel Ciolacu'nun Nordis fonlarından karşılanan özel jet seyahatleri yaptığı iddiaları gündeme geldi.

ŞİRKETİN SON DURUMU

2024'te, Nordis'in bayrak taşıyan firmalarından Nordis Management SRL, iflas etti. Ekim ayında mahkeme karıarıyla İflas süreci başlatılan şirket, alacaklıların baskısıyla karşı karş1ya kaldı. 2024 Kasım ayında, Nordis'e karşı 1.200'den fazla kişi ve kurumun alacaklı olarak kayıt yaptırdığı bildirildi. Bu alacaklılar arasında Vodafone, Širiac Auto, eski futbolcular Adrian Ropotan ve Florin Gardoş, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Vlad Botoș gibi ünlü isimler de bulunuyor.

Nordis grubu içindeki Nordis Hotel ve Nordis Mamaia gibi yan şirketler de mahkemeye başvurarak iflas sürecini resmen başlattı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hukuki süreç devam ederken, yetkililer şüphelilerin bağlantılarının incelenmeye devam ettiğini açıkladı. DIICOT, en büyük hedefinin zimmete geçirilen fonların geri kazanılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması olduğunu belirtti. Yolsuzluk skandalının, Romanya'daki diğer emlak projelerine de etkisi olabileceği de göz ardı edilmiyor.