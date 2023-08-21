Avrupa'da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke Türkiye oldu

Siz kendinizi Avrupa kıskanıyor diye avutun. Türkiye İstatistik Kurumu ve AB İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, Avrupa’da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke Türkiye oldu.

Avrupa'da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke Türkiye oldu

Türkiye, euro bazında Avrupa’da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye 37 ülke içinde zirvede yer aldı.

Türk lirasının Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesiyle araç fiyatları da zamlanıyor.

2022 yılında 27 Avrupa Birliği (AB) genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan bir aracın Türkiye fiyatı 144 Euro oldu.

2021 yılında Türkiye için bu oran 100 Euro’ya 101 Euro şeklinde gerçekleşmişti.

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2022 yılında 144 Euro ile Türkiye’nin başını çektiği listenin ikinci sırasında ise 132 Euro ile Danimarka ikinci, 120 Euro ile İzlanda üçüncü, 114 Euro ile Hollanda dördüncü ve 113 Euro İsviçre beşinci sırada yer aldı.

27 AB ülkesinin ortalaması 100 olurken, en ucuz araç ise 87 puan ile Polonya’da satıldı. Slovakya ve Kuzey Makedonya’da ise bu değer 89 oldu.

Öte yandan Otomotiv sektöründe görülen dalgalanmalar sonrası Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini açıklamıştı.

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