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Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 83 geriledi. Bizi kıskanan Avrupa'da durum böyle

Kış dönemini mevsim normallerinden daha ılıman geçmesi, depolardaki doluluk oranının yüksek olması gibi sebepler sonucunda Avrupa'da doğalgaz fiyatları 5 ayda yüzde 83 gerileme kaydetti. Türkiye'de ise 2022’de yapılan yüzde 164.25'lik zam sonrası belli alanlara küçük oranlarda indirimler uygulandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 18:55
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Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 83 geriledi

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 83 geriledi. Bizi kıskanan Avrupa'da durum böyle
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Salgın dönemindeki arz-talep dengesizliği sebebiyle ortaya çıkan ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında derinleşen enerji krizi, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını rekor seviyeye taşımıştı.

Ekonomilerin salgının etkilerinden kurtulmaya başlamasıyla Ağustos 2021'de megavatsaat başı 25 Euro olan doğalgaz fiyatları Ağustos 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak megavatsaat başı 342.8 Euro'yu görmüştü.

Buna karşın, Avrupa'da kış döneminde hava şartlarının beklenenden daha ılıman geçmesi ve doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının önceki kış dönemlerine göre yüksek seyretmesi, gaz fiyatlarında rahatlama sağladı.

Böylelikle, 26 Ağustos 2022'de megavatsaat başı 342.8 Euro'yla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gaz fiyatları, Şubat 2023 vadeli kontratlarda megavatsaat başı 58.4 euro'ya inerek son 5 ayda yüzde 83 düşüş yaşadı.

AB ülkeleri arasında doğalgaz depolarındaki en düşük doluluk oranı yüzde 45 ile Letonya'da görülürken Ukrayna'nın gaz depolarının doluluk oranı ise yüzde 21.9 olarak belirlendi.

Derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de Şubat 2023 vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı 58.4 euro'dan işlem görüyor.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 164.25'LÜK ZAM SONRASI İNDİRİMCİK GELDİ

Türkiye'de ise 2022 yılında doğalgaza yüzde 164.25 zam yapıldı. Bu zam oranına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayı sonunda yaptığı açıkamada "ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 indirim yapıldığını" duyurdu. 

Yine 2022 sonunda açıklama yapan İGDAŞ ise İstanbul'da doğalgaz fiyatına yüzde 12 indirim yapılacağını bildirdi.

 

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Selin Güleç
26.01.2023 19:16
En kısıkta 1.000 tl doğalgaz. Biz 30 binle başlayıp bir sene sonra 100.000. tl. istiyoruz. Askerlik kalksın. Evde çalışma veya 10 -15 arası çalışmak, 45 yaşında emeklilik istiyoruz. Yoksan gelme.  
 
T.C. vatandaşı
26.01.2023 19:10
Avrupa bizi kıskanıyor(!)  
 
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