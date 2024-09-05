Avrupa'da durgunluk endişeleri artıyor, borsalar geriledi

Özellikle ABD'de özel sektör istihdamının beklenenden düşük artışı, küresel ekonomideki yavaşlama endişelerini artırdı.

Kapanışta, Avrupa'nın geniş kapsamlı endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,54 değer kaybederek 512,05 puana geriledi. Önemli Avrupa borsalarından Almanya'da DAX 40, Fransa'da CAC 40 ve İngiltere'de FTSE 100 de düşüş yaşadı. Ancak İtalya'da FTSE MIB 30, hafif bir artışla günü tamamladı.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşu Ifo'nun, ülkenin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi, Avrupa ekonomisindeki yavaşlama endişelerini daha da güçlendirdi. Zayıf yatırım ve sipariş durumu, Alman ekonomisinin 2024 ve sonrasında daha yavaş büyüyeceği yönündeki görüşleri destekledi.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlardaki aylık artış, yıllık bazda görülen düşüşle birleşince, bölgedeki tüketici harcamalarındaki yavaşlama konusunda endişeleri artırdı. ABD'deki zayıf istihdam verileri ve Avrupa'daki büyüme tahminlerindeki düşüş, yatırımcıların risk iştahını azaltarak borsaları olumsuz etkiledi.

Avro/dolar paritesi ise bu gelişmelerin ardından hafif bir değer kazancı elde etti.

Özetle, Avrupa borsaları, ABD'deki zayıf makroekonomik veriler ve Almanya'nın büyüme tahminlerindeki düşüşün etkisiyle düşüş yaşadı.

Bu durum, küresel ekonomideki yavaşlama endişelerini artırarak yatırımcıları tedirgin etti.

Avrupa'da büyüme beklentilerinin zayıflaması, bölgedeki ekonomik görünümü belirsizleştiriyor.