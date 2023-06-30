Avrupa’da en çok satılan otomobiller belli oldu

Shiftfelete’de yer alan bilgilere göre, Otomotiv Distribütörleri Derneği ay ay en çok satılan sıfır kilometre otomobillerin verilerini paylaşıyor. Genel olarak Türkiye’deki listelerde Fiat Egea, Renault Clio gibi uygun fiyatlı otomobiller yer alıyor.

İŞTE AVRUPA’DA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER LİSTESİ…

1- Dacia Sandero

Avrupa’nın en çok satılan otomobilleri listesinin ilk sırasında yarı Fransız bir model geliyor.

2- Peugeot 208

Fransız markanın kompakt hatchback modeli olarak piyasaya sürdüğü ve makyajlı kasası ile büyük beğeni toplayan Peugeot 208, Avrupa’da birçok kullanıcının ilk tercihi arasında yer alıyor.

3- Peugeot 2008

Peugeot 2008, 208’in ardından Avrupalı kullanıcıların bir diğer tercihi oldu.

4- Volkswagen Golf

Alman VAG Grubu ailesinin bir üyesi olan Volkswagen Golf listemizde 4. sıranın sahibi oldu.

5- Volkswagen T-Roc

Listemizin son sırasında yine bir Alman model yer almaktadır. Volkswagen’in T-Roc modeli listemizin 5. sırasının sahibi.

AVRUPA DA EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER LİSTESİ

1- Kia Niro EV

Kia’nın kompakt SUV modeli olan Niro, Avrupa’da en çok satılan elektrikli otomobiller listesinin 1. sırasında yer alıyor.

2- Renault Zoe

Fransız asıllı Renault’un elektrikli otomobili Zoe listemizin 2. sırasında yer alıyor

3- Fiat 500e

Uzun süredir özellikle Amerika’da elektrikli modelleri ile satışta olan Fiat 500e Avrupa’da en çok satılan elektrikli otomobiller listesinin de 3. sırasının sahibi.