Avrupa'da gaz fiyatları arz güvenliği endişeleriyle yükselişe geçti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, bugün temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı 37,7 avrodan açılan fiyatlar, gün içerisinde 49,5 avroya çıkarak yüzde 30'dan fazla artış gösterdi.

Türkiye saatiyle 15.00 itibarıyla megavatsaat başı 45 avrodan işlem gören fiyatlar, dünkü kapanışa göre yüzde 17,5 yüksek seyrediyor.

Uluslararası medyada Hollanda'nın Groningen sahasındaki gaz üretimini 1 Ekim itibarıyla sonlandıracağına ilişkin haberler ve kıtada etkisini gösteren sıcak hava dalgasının elektrik üretiminde gaz talebini artırarak arz güvenliğini etkileyeceğine yönelik endişeler, gaz fiyatlarında gün içinde görülen hızlı artışı tetikledi.

Gaz fiyatları bu yükselişle 5 Nisan'dan beri görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Salgın sonrası ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan tedarik kısıtları nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı.

Gaz fiyatları yaklaşık 1,5 yıl yüksek kalmasının ardından, Avrupa'da gaz talebinin düşmesiyle depolardaki doluluk oranlarının artması sonucu, 1 Haziran'da megavatsaaat başı 23 avroya kadar gerileyerek Eylül 2021'den beri en düşük seviyesini görmüştü.

Fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başı 300 avroyu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine çıkmıştı.