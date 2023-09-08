Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 10'dan fazla arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçılarından Avustralya'daki bazı tesislerde çalışanların greve gitmesi nedeniyle yüzde 10'dan fazla yükseldi.

KAYNAK: AA
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 10'dan fazla arttı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı dün 32,75 avrodan kapandı. Gaz fiyatları bugün yüzde 10,5 yükselerek 36,2 avrodan işleme açıldı.

Avrupa gaz piyasalarındaki fiyat artışı, Avustralya'da Chevron'a ait LNG tesislerinde çalışanların çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve gitmesinden kaynaklandı.

Chevron'un Avustralya'daki LNG tesisleri, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 5'ini sağlıyor.

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ FİYATLARI KÜRESEL ETKİLERE KARŞI HASSAS

Avustralya, geçen yılki 80,9 milyon ton LNG ihracatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunurken küresel LNG ticaretinden yüzde 20,1 pay almıştı.

Avustralya'nın Avrupa'ya doğrudan LNG tedariki kısıtlı olsa da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından kıtaya Rus gazı arzının büyük ölçüde azalmış olması, Avrupa'nın LNG bağımlılığını artırdı.

Bu nedenle, küresel LNG piyasalarında oluşan arz endişeleri, Avrupa'daki gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve mevcut riskler, fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor.

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