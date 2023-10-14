Avrupa'da gaz fiyatlarında artış sürüyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları İsrail-Filistin çatışmasının ardından derinleşen arz güvenliği endişelerine bağlı olarak bir haftada yüzde 44,7 artış gösterdi.

KAYNAK: AA
Avrupa'da gaz fiyatlarında artış sürüyor

Avrupa'da gaz fiyatları İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından artmaya devam ederken, fiyatlar bugün yüzde 4,3 yükselişle kapandı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı dün 53 avrodan kapanmıştı.

Bugün 51 avro seviyesinden açılan fiyatlar, günü dünkü kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 55,3 avrodan kapandı.

Böylece kasım vadeli kontratlarda Avrupa'da gaz fiyatları, son bir haftada yüzde 44,7 artış gösterdi.

İsrail-Filistin çatışmasının 7 Ekim'de başlamasının ardından yükseliş eğilimine giren fiyatlar, İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasının arz güvenliğine yönelik endişeleri körüklemesiyle tırmanışa geçmişti.

Finlandiya ve Estonya arasında doğal gaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatılması ve boru hattının onarımının 5 ay süreceğinin açıklanması da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya yol açtı.

Ayrıca, Avrupa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle gaz talebinin yükseleceğine yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

İlgili Haberler
Bakan açıkladı. 630 Milyon lira bügün hesaplara yatıyor
Duydun mu vatandaş zenginleşmişsin. Cep delik cepken delik ama TÜİK öyle diyor
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Güneş yanıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Güneş yanıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı
Petrolde korkutan gelişme. Cepler yanacak Ekonomi
Petrolde korkutan gelişme. Cepler yanacak
Patlangıç otu nezleye iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Patlangıç otu nezleye iyi geliyor
Avrupa’da Filistin’e destek eylemleri yasaklanıyor Dünya
Avrupa’da Filistin’e destek eylemleri yasaklanıyor
Türkiye tek yürek santrada. Tarihi bir maç olacak Spor
Türkiye tek yürek santrada. Tarihi bir maç olacak
Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar Gündem
Kedicik belgeseli ile ilgili flaş karar
Siverek’te dev asayiş uygulaması Gündem
Siverek’te dev asayiş uygulaması