Avrupa’da gaz krizi: Kış Soğukları ve Azalan arz fiyatları zirveye taşıdı

Avrupa, yılın ilk çeyreğinde sert kış koşulları ve Rusya’dan gelen boru hattı gazındaki azalma nedeniyle doğal gaz piyasasında dalgalanmalar yaşadı. Bölge ülkeleri, ihtiyaçlarını karşılamak için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını artırdı.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü’nün üç aylık gaz piyasası raporuna göre, Avrupa’da gaz fiyatları şubat ayında zirveye ulaştı. Hollanda merkezli TTF vadeli gaz kontratları, 11 Şubat’ta megavatsaat başına 57,32 avroya yükseldi.

Raporda, sert soğukların, yenilenebilir enerji üretimindeki zayıf performansın ve Rusya-Ukrayna savaşının enerji arzına etkilerinin, Avrupa’daki gaz stoklarını hızla tükettiği belirtildi. Bu durum, LNG ithalatını teşvik etti. Avrupa, şubat-mart döneminde Asya’ya göre daha yüksek fiyatlar sunduğu için ABD’den daha fazla LNG kargosu çekmeyi başardı.

Ancak bu dönemde gaz fiyatları genel olarak düşüş gösterdi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı endişeleri enerji talebinde belirsizlik yarattı ve yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi. Martta beklenen ABD tarifeleri 2 Nisan’da açıklandı ve piyasalarda olumsuz bir etki yarattı.

Gaz arzı tarafında Avrupa, yerli üretimdeki düşüşü ve boru gazı ithalatındaki azalmayı, depolardan çekilen gaz ve artan LNG ithalatıyla dengeledi. Özellikle ABD’nin Plaquemines LNG Tesisi’nden gelen yeni arz, bu dengeyi destekledi. Çin’in LNG ithalatındaki azalma da Avrupa’ya daha fazla kargo yönelmesini sağladı.

Rapora göre, Avrupa’da toplam gaz talebi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 arttı. Bu artışın büyük ölçüde hava koşullarından kaynaklandığı, sanayi gaz talebinin sabit kaldığı, ancak ısınma ve elektrik üretiminde gaz kullanımının yükseldiği belirtildi.

Yaz aylarında Avrupa’nın gaz depolarını yeniden doldurma çabalarıyla LNG talebinin güçlü kalması bekleniyor. Ancak fiyatların, şirketleri yaz boyunca gaz depolamaya teşvik edecek kadar cazip olup olmayacağı henüz net değil.