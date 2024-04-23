Avrupa'da günün programı. Bu maçlar kaçmaz

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.
ARSENAL CHELSEA KARŞISINDA
İngiltere Premier Lig'de ise dev bir maç oynanacak.
Liderlik yarışı veren Arsenal, orta sıraalardan yükselmek isteyen Chelsea'yi konuk edecek.
Mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Arsenal maç fazlasıyla 74 puanla zirvede yer alıyor. Arsenal'i 74 puanlı Liverpool takip ederken, bir maç eksiği olan Manchester City 73 puanla 3. sırada.
İTALYA KUPASI'NDA DEV MAÇ
İtalya Kupası yarı finalinde Lazio ile Juventus karşı karşıya gelecek.
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını terlettiği Juventus, 2-0'ın galip geldiği ilk maçın rövanşsında
Lazio deplasmanına çıkacak.
Finalisti belirleyecek karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.
PREMIER LİG'E YÜKSELME MÜCADELESİ
İngiltere Championship'te ise lider Leicester City, 4. sırada yer alan Southampton'u konuk edecek.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele saat 22.00'de başlayacak.