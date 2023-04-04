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Avrupa’da sıcaklıklar rekor kırdı. Tarihin en sıcak ikinci kışı yaşandı

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin yayınladığı veriler mevsimlerin nasıl değiştiğini gösterdi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:50
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Avrupa'da tarihin en sıcak ikinci kışı yaşandı

Avrupa’da sıcaklıklar rekor kırdı. Tarihin en sıcak ikinci kışı yaşandı
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Euronews‘in haberine göre, Avrupa‘da aralık ve şubat ayları arasında ortalama sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 1,4 derece üzerinde gerçekleşti.

Mevsim normallerinin üzerinde artan sıcaklık 2021-2022 kışını Avrupa’da şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ikinci kış mevsimi haline getirdi. Rekor kıran sıcaklık ise 2019-2020 kışına ait kalmaya devam etti.

Yılbaşı döneminde kıtanın bazı bölgeleri kış mevsimine göre sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı.

Anormal derecede ılıman seyreden hava sıcaklıklarının pistleri sulu kara çevirmesi nedeniyle birçok kayak merkezi geçici olarak kapanmak zorunda kaldı.

Copernicus verilerine göre, sıcaklıklar özellikle Doğu Avrupa ve Kuzey İskandinavya‘da yüksek seyretti.

Birçok ülkede bölgesel sıcaklık rekorları kırıldı. Örneğin İsviçre‘de, Alplerin kuzeyinde 19,4 derece ile şimdiye kadarki en yüksek kış sıcaklığı kaydedildi. Kuzey İspanya ise yaklaşık 25 derecelik sıcaklıklar yaşadı.

Ancak yüksek sıcaklıklar, şubat ayına kadar devam eden kaygı verici bir yağış eksikliğiyle aynı zamana denk geldi.

Copernicus merkezinin analizine göre; Şubat 2023’te batı ve güney Avrupa’nın çoğu ortalamanın üzerinde kurak koşullar yaşadı, bazı bölgelerde toprak neminin rekor düzeyde düştüğü görüldü.

İtalya‘da Garda Gölü‘nün su seviyesi yılın bu zamanı için ortalamanın yaklaşık 65 cm altına düştü. Po Nehri ile Maggiore ve Como göllerinin sularının da alışılmadık derecede düşük değerlere geriledi.

İspanya’daki zeytin ve zeytinyağı üreticileri aşırı kuraklık sebebiyle bu yıl zeytin hasadının yarı yarıya düşebileceği uyarısında bulundu.

 

 

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