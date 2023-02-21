﻿Trabzonspor'da hedef ilk kez son 16

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

UEFA konferans Ligi’nde, FC Basel 1893 ile rövanş maçı oynayacak olan Trabzonspor, 4 yıllık bir aradan sonra tekrar Basel’deki, St.Jakop-Park Stadyumu’na çıkacak.

En son UEFA Avrupa Ligi’nde Basel’de 2-0 kaybettiği maçında aynı zamanda rövanşı olacak olan bu 90 dakika öncesi, Abdullah Avcı’da tüm oyuncularını bu karşılaşmaya konsantre etmeye çalışıyor.

Bu sefer tur kapısını aralayıp, tarihinde ilk kez son 16 takıma kalmak için büyük mücadele verecek olan bordo mavililerde rota; İsviçre’deki Basel ile oynanacak rövanş maçı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda eşleştiği rakibini Akyazı'da Larsen'in 65 nci dakikadaki golüyle 1-0 yenen bordo-mavililer, Türkiye'ye ye birazda olsa moral vermişti.

Karadeniz ekibine 1-0’ın avantajıyla perşembe günü gecesi İsviçre'de oynanacak ikinci maçta beraberlik yetiyor.

ASIL HEDEF SON 16’YA KALMAK

Ancak asıl hedef Avrupa tarihinde ilk kez son 16 takıma kalma biletini, beraberlik ya da galibiyetle almak.

Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncularına: " 1-0’lık galibiyet bize ve ülkemize moral oldu, doğrudur ama asıl turu yine kazasız, belasız geçip, bunu güzel yaşayalım. Hedefimiz bu kupada en son neresi ise oraya kadar gitmek." dediği öğrenildi.

Avcı, rakiplerinin ligde bu hafta oynadıkları Servette maçını, ekibiyle analiz ettikten sonra, rövanştaki taktiklerinide belirlemesi bekleniyor.

Bu arada; Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa arenasındaki şanssızlığını da bu sefer tur atlayarak gidermeyi hedefliyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında galip gelmesinin ardından, Teknik Direktör Abdullah Avcı bu turu geçmeyi çok istediğini futbolcularında idman öncesi iletti.

Bordo maviler; en son 1991 yılında UEFA Kupası’nda ilk Dinamo Zagrep’i, ardından Olimpik Lyon’u eledikten sonra, 1903 Kopenhag ile eşleşmiş, rakibine Danimarka’da 1-0 yenilmiş, Avni Aker’de 1-0 galip iken, 2.yarıda yediği çok basit, şansız bir golle son 16 takıma kalma şansını yitirmişti.

AVCI BİR İLK PEŞİNDE

Avcı, daha önce M.Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında olmak üzere; Avrupa kupalarında çıktığı toplam 37 maçta, 8 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etmişti.

Bu sezon özellikle Süper Lig’de, deplasmanda ciddi sıkıntılar yaşan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Avcı, Avrupa'daki dış saha şanssızlığını yenerek saha kenarından, Heiko Vogel’e karşı adeta bir taktik savaşı verecek. Avcı, kulüp kariyerinde Avrupa'da sadece deplasmanda oynadığı 17 maçta ise, 12 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet alarak kötü bir tablo ortaya koydu.

Avcı’nın Avrupa'da dış sahada elde ettiği tek galibiyeti ise 23 Kasım 2017 tarihinde Başakşehir'in başında iken, Avrupa Ligi'nde Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 2-1 mağlup ettiği maçta elde etmişti. 59 yaşındaki teknik adam, söz konusu maçın ardından Avrupa'da oynadığı dış saha maçlarından galip gelme başarısı gösteremedi.

Avcı, Trabzonspor’da görev aldıktan sonra Avrupa deplasmanlarında oynadığı maçlarda galibiyet yüzü maalesef göremedi. Bu yüzden Basel’de Trabzonspor ile bir siftahın peşinde olacak. Avcı’nın Avrupa’da Trabzonspor ile oynadığı daha önceki karşılaşmalar ve skorları şöyleydi: Kopenhang - Trabzonspor: 2-1 / Ferencvaros - Trabzonspor: 3-2 / Monaco - Trabzonspor: 3-1 / Kızılyıldız -Trabzonspor: 2-1 / Roma - Trabzonspor: 3-0 ve Molde - Trabzonspor: 1-1

Basel karşılaşması öncesi Trabzon’daki hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Trabzonspor, yarın THY’na ait özel bir uçakla, Saat: 12.30’da 4 saat sürecek bir yolculuğuyla İsviçre’ye uçacak.Türkiye saati ile 16.30’da, İsviçre saati ile 14.30’da Basel’e inmesi beklenen bordo mavili kafile, ardından şehir içindeki bir otelde kampa girecek.

MUHTEMEL 11

Abdullah Avcı, M.Başakşehir’den sonra, Trabzonspor ile de Avrupa’da ki galibiyetini almak için, ilk on birini galibiyet hedefiyle belirleyecek. Trabzonspor’un perşembe gecesi saat:23.oo’de, kibrit kutusu şeklindeki

St. Jakop-Park’a, FC Basel 1893 önüne muhtemelen şu on birle çıkması bekleniyor;

Uğurcan – Peres, Hugo, Denswil, Larsen- Doğucan- Bakasetas, Siopis- Abdülkadir – Gomez ve Trezeguet.