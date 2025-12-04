Avrupa Birliği (AB) üyesi 9 ülkede ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bir anket yapıldı. Ankete göre Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor.

Paris merkezli Avrupa meseleleri tartışma platformu Le Grand Continent'in araştırması kapsamındaki dokuz ülkenin vatandaşlarının yüzde 48'i Trump'ı açıkça düşman olarak görüyor. Bu oran Belçika'da yüzde 62 , Fransa'da yüzde 57 iken, Hırvatistan'da yüzde 37, Polonya'da ise yüzde 19 seviyesinde bulunuyor.

Siyaset bilimi profesörü ve anket kuruluşu Cluster17'nin kurucusu Jean-Yves Dormagen The Guardian'a yaptığı değerlendirmede, "Kıta genelinde Trumpizm açıkça düşmanca bir güç olarak görülüyor" dedi. Dormagen bu algının sertleştiğini vurguladı. Ona göre Aralık 2024'te Trump'a yönelik kararsızlar da artık "düşman" gören sınıfa kaydı.

Ancak Avrupalılar ABD ile ilişkiyi hâlâ stratejik önemde görüyor. AB'nin ABD hükümetine karşı nasıl bir tutum benimsemesi gerektiği sorulduğunda en popüler yanıt yüzde 48 ile "uzlaşma" oldu.

Trump'ın ikinci dönemi, ABD'de olduğu kadar, Avrupa'da da binlerce kişiyi sokaklara döktü. "Trump'ı durdurun!" diye haykıran binlerin ellerindeki dövizlerde de o ifadeler yer alıyordu: Tiran, Faşist, Diktatör. Trump'ın ikinci döneminde Rusya ile yakınlaşması da AB halklarını endişeye sürüklüyor.

RUSYA ENDİŞESİ ANKETE DE YANSIDI: SAVAŞ YAKIN

Ankette ayrıca Avrupa'nın Rusya ile savaşa girme ihtimali de mercek altına alındı. Cevaplar ise Avrupalıların endişesini ortaya koydu. Birçok Avrupalıya göre Rusya ile savaş yakın ve üstelik, kimse ülkesinin savunma kapasitesine güvenmiyor.

Savaş riskine yönelik cevaplar, coğrafyaya göre şekillendi. Rusya'ya yakın AB ülkeleri, savaşın endişesini çok daha sert bir şekilde hissederken diğerleri ise ortalama bir yanıt verdi. Polonya'daki anket katılımcıların yüzde 77'si savaş riskinin yüksek olduğunu düşünüyor, Fransa'da bu oran yüzde 54, Almanya'da yüzde 51, Portekiz'de yüzde 39 ve İtalya'da da yüzde 34 oldu.

ÜLKELERİNİN SAVUNMA KABİLİYETİNE GÜVENMİYORLAR

Ankete göre, katılımcıların ülkelerinin askeri kabiliyetlere olan güveni yerlerdeydi. Dokuz ülkedeki katılımcıların yüzde 69'u, ülkelerinin Rusya'ya karşı kendini savunabilecek kapasitede olmadığını düşünüyor.

Fransa'da bu görüş yüzde 44 oldu. Rusya ile sınırı olan Polonya'da ise yüzde 58.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 12'si ülkelerinin savunma kabiliyetine güveniyor.

Bu araştırma ortaya koydu ki, Avrupa'da güvensizlik hissiyatı yaygınlaşmış durumda.