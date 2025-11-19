Eurocup B Grubu’nda liderliği kovalayan iki Türk takımı Telekom ile Beşiktaş 8. hafta maçında Ankara'da karşılaştı. Kadrosunu Maccabi’den transfer ettiği Uros Trifunovic ile güçlendiren Telekom'a karşı Beşiktaş maça 5-0'la başladı. Kartal, ilk 10 dakikayı 29-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Telekom takibini sürdürdü ve skoru 34-32 yaparak farkı ikiye düşürdü. Ancak Beşiktaş Jonah Mathews'un sayılarıyla farkı tekrar açtı. İlk yarı 50-39 sona erdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Rakibinin baskılı oyununa yanıt veren Beşiktaş final periyoduna 71-61 önde girmeyi başardı. Son 10 dakikada sahneye Beşiktaş'tan Devon Dotson çıktı. Onun basketleriyyle fark 87-70 ile 17'ye yükseldi. Telekom son dakikada skoru azaltsa da karşılaşma 93-84 Kartal'ın galibiyetiyle sona erdi. Telekom'un beş maçlık galibiyet serisi bu sonuçla bitti. Siyah beyazlıların 8. hafta sonunda 6 galibiyeti bulunuyor.

Beşiktaş’ta Devon Dotson üçte üç üçlükle 20 sayı 4 asist ve 3 top çalmayla oynayarak maçın yıldızı oldu. Dotson'a Jonah Mathews 18, üçüncü periyodda diskalifiye olan Bryton Lemar 15, Berk Uğurlu 12 sayıyla eşlik etti. Telekom’da Kyle Alexander ile Jaleen Smith 15 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.