Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı, Konferans Ligi'nde ise Samsunspor'un sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0'lık skorlarla devirmesinin ardından Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen'le golsüz berabere kaldı. Bu skorlarla Türk takımları son üç Avrupa haftasında yaptıkları 9 maçtan 8'ini kazandı, birinde de berabere kaldı. Bu sonuçlarla üç takım ülke puanına büyük katkı sağladı.

Bu haftanın ardından ülke puanına Galatasaray ve Samsunspor 0.400, Fenerbahçe ise 0.200 puan kazandırdı. Avrupa'daki yenilmez geçirdiği haftanın ardından ülke puanı toplamda 1.000 puan artmış oldu ve Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı 47.000 puana ulaştı. Türkiye'nin sıralamadaki en yakın takipçisi Çekya ise haftayı 43.100 puanla kapattı.

Ülke puan durumunda son durum şöyle...

İngiltere - 100.783

İtalya - 89.089

İspanya - 83.331

Almanya - 79.975

Fransa - 71.822

Hollanda - 64.033

Portekiz - 60.667

Belçika - 56.950

Türkiye - 47.000

Çekya - 43.100

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig etabının 5. haftasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Samsunspor, Konferans Ligi lig etabının 4. haftasında İzlanda ekibi Breidablik'e konuk olacak.