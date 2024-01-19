Avrupalı şirketler Türk yazılımı kullanacak

ÇAĞLAR ÇAĞATAY / YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Türkiye’nin ödeme yazılımı şirketi Bakiyem Ödeme Çözümleri, global yolculukta ilk adımı attığını açıkladı. 2023’te işlem hacmini 6 kat artırarak 6.5 milyar TL’ye ulaşan ve müşteri sayısını da yüzde 40 artıran Bakiyem, 2024’e iddialı başladığını duyurdu. Bu yıl işlem hacmini iki kat artırarak 13 milyar TL’ye çıkarmayı hedefleyen şirket, yurt dışına açılmada ilk adımı Avrupa ile atacağının bilgisini verdi.

DİJİTALLEŞME YOLCULUĞUNA KATKI SUNACAK

ERP ve muhasebe programlarına entegrasyon, cari takibi, sipariş modülü, fatura ödeme gibi işlemlerde Türk şirketleri dijitalleştirerek verimini artırırken, maliyetlerini 10’da bire düşüren Bakiyem, şimdi de Avrupalı şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna katkı sunacağını açıkladı. Bakiyem.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Umut Yalçın, Bakiyem için 2023’ün verimli geçtiğini belirtti. Yalçın, “Müşteri sayımızı da yüzde 40 büyüttük. İşlem hacmimizi ise bir önceki yıla göre 6 kat artırarak 6.5 milyar TL’ye ulaştırmayı başardık. Toplamda işlem hacmimiz 8.5 milyar TL’yi buldu” dedi.

BU YIL İKİ KAT BÜYÜYECEK

2024 yılında iki kat büyümeyi planladıklarını anlatan Yalçın, “Bu da 2024 yılını 13 milyar TL ilk bir işlem hacmi ile kapatacağımızı göstermekte” ifadelerini kullandı. Yalçın, şunları söyledi; “Bu yıl Avrupa ülkesinde faaliyete geçiyor olacağız. Londra’daki şirket için yatırımlarımızın bir kısmını bu ülkeye ayırdık. Yakın zamanda hem yeni adımızı hem de o ülkedeki ilk satışımızı duyuracağız. Türkiye’de edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi Avrupa’ya taşıyacağız. Avrupalı KOBİ ve şirketlerini de Türk yazılımıyla dijitalleştireceğiz.”

DEVLERE ÇÖZÜM SUNUYOR

Fintek alanında faaliyet gösteren yerli girişim, 2017 yılından bugüne 5 bin 500’ün üzerinde müşteriye online ödeme çözümleri sundu. Yalçın, müşteri sayılarının yüzde 90’ının KOBİ’lerden, kalan kısmının ise büyük ölçekli şirketlerden oluştuğu belirterek, “Türkiye’nin en büyük şirketleri Şişe Cam ve Flokser gibi devler bizi tercih etti” dedi.

10 KAT DAHA UYGUN FİYAT SUNUYOR

Fintek şirketleri ile çalışan KOBİ’lerin çok uygun bedellerle tam dijitalleşmeyi sağlayabildiğini anlatan Yalçın, “Örneğin kullandıkları ERP ve muhasebe programlarına entegrasyon, cari takibi, sipariş modülü, fatura ödeme vb özellikler ile müşterilerine hizmet vermek isteyen bir işletmenin ödemesi gereken ücretler 7 haneli bedelleri bulabiliyor. Rakiplerimizin 10’da biri gibi kısa sürelerde dijitalleşmeyi sağlayabiliyor ve fiyatlarımızda 10 kat daha uygun oluyor” şeklinde konuştu.