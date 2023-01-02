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Manchester City yine kayıp Arsenal koptu gidiyor 

İngiltere Premier Lig'de Arsenal farkı açtı. İspanya La Liga'da Real Madrid arayı kapattı. Fransa Ligue 1'de PSG'nin koltuğu tehlikede 

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:55
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Avrupa'nın 3 büyük liginde görünüm

Manchester City yine kayıp Arsenal koptu gidiyor 
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Avrupa'nın en önemli futbol ligleri arasında yer alan İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, devam edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası ve ardından Noel nedeniyle, İtalya ve Almanya'da henüz başlamayan 5 büyük ligden 3'ünde, maçlara start verildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

İNGİLTERE

Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki maç oynanan İngiltere Premier Lig'de, lider Arsenal, rakipleriyle arasındaki puan farkını açmayı sürdürdü.

Hafta içi konuk ettiği West Ham United'ı 3-1, hafta sonu ise deplasmanda Brighton & Hove Albion'u 4-2'lik skorlarla geçen lider Arsenal, iki maçtan 6 puanla ayrıldı.

Zirve mücadelesi veren Manchester City ise hafta içi Leeds United deplasmanından 3-1 galip ayrılmasına rağmen son maçında konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 4 puanla kapattı.

Leicester City'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden, hafta sonu konuk ettiği Leeds United ile 0-0 berabere kalan Newcastle United da ligde zirve yarışının içine dahil oldu.

18 haftası tamamlanan ligde, 43 puanlı lider Arsenal'i, 36 puanlı Manchester City, 34 puanlı Newcastle United, 32 puanlı Manchester United takip etti.

İSPANYA

Ligin hafta sonu oynanan 15. haftasında, lider Barcelona, konuk ettiği Espanyol ile 1-1 berabere kalırken, hakemin gösterdiği kartlar müsabakaya damgasını vurdu.

Dünya Kupası'nda Arjantin-Hollanda maçında 17 sarı, 1 kırmızı kart göstererek tartışma konusu olan hakem Mateu Lahoz, bu maçta ise 10 sarı, 2 kırmızı kart çıkardı ve iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Real Madrid, yıldız oyuncusu Karim Benzema'nın golleriyle deplasmanda Real Vallodolid'i 2-0 mağlup etti ve zirve yolunda Barcelona ile arasındaki puan farkını kapadı.

Sezonun formda ekiplerinden Real Sociedad ise ağırladığı Osasuna'yı 2-0'la geçti.

38 puanlı takımlardan Barcelona averaj farkıyla lider, Real Madrid ikinci, 29 puanlı Real Sociedad ise üçüncü sırada bulunuyor.

FRANSA

Hafta içi ve hafta sonu çift maç oynanan ligde, PSG liderliğini koruyor.

PSG, hafta içi konuk ettiği Strasbourg'u 2-1'le geçmesine rağmen zirve yarışındaki en önemli rakibi Lens'e, hafta sonu deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Hafta içi Nice deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılarak iki maçı 4 puanla kapatan Lens, zirve yarışında PSG ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Olimpik Marsilya ise hafta içi konuk ettiği Toulouse'u 6-1 yendi. Olimpik Marsilya, diğer maçına bugün TSİ 21.00'de Montpellier ile deplasmanda çıkacak.

Ligde 17 hafta sonunda 44 puanlı PSG'yi, 40 puanla Lens ve 33 puanla Olimpik Marsilya izliyor.

 

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