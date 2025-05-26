Avrupa’nın kralları belli oldu

Avrupa'nın 5 büyük liginde sezon tamamlandı. Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da ise Napoli mutlu sona ulaştı.

Gol krallığın yarışında da tacı takan isimler belli oldu. 3 ülkede gol kralları şampiyon takımlardan çıkarken, 2 ülkenin en golcüleri kupa sevinci yaşıyamadı.

MBAPPE, İLK SEZONUNDAN TACI TAKTI, ALTIN AYAKKABIYI KAPTI

İspanya'da şampiyon Barcelona'nın ardından 2. olan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, 31 gol ile sezonu gol kralı olarak tamamladı. Lewandowski'nin sezon ortasında açık ara önde götürdüğü krallık yarışında sonradan açılan Mbappe, ligin son bölümünde sakatlanan tecrübeli golcüyü geride bıraktı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu unvanını da alan Mbappe, "Avrupa Altın Ayakkabı" ödülünü de kazandı.

SALAH'TAN ÇİFTE KRALLIK

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool'da forma giyen 32 yaşındaki Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, bu sezon ligde attığı 29 gol ile gol krallığına ulaştı. Salah'ı 23 golle Newcastle'dan Isak takip etti. Geçen sezonun kralı Haaland ise 22 golde kaldı. Salah 18 asistle bu alanda da zirvede yer aldı.

ÇİZME'DE SÜRPRİZ GOLCÜ RETEGUİ KRAL OLDU

İtalya Serie A'da sezonu 3. sırada bitiren Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Mateo Retegui, yıldızl futbolcuları geride bırakarak 25 gol ile krallığa ulaştı. Retegui'yi 19 golle Fiorentina'dan Moise Kean takip etti. Geçen sezonun gol kralık Lautaro Martinez ise 12 golde kaldı.

KANE KRALLIĞA DOYMADI, ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ TATTI

Almanya Bundesliga'da 2024-2025 sezonu şampiyonu Bayern Münih'te forma giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Harry Kane, 26 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Geçen sezonu da gol kralı olarak tamamlayan Kane, bu yıl çifte sevinç yaşadı. Kane'e en yakın isimler ise 21'er golle Dortmund'dan Serhou Guirassy ve Leverkusen'den Patrick Schick oldu.

FRANSA'DA İKİ KRAL: DEMBELE VE GREENWOOD

Fransa Ligue 1'de şampiyon Paris Saint Germain olurken, gol krallığında tahta iki isim oturdu. Şampiyon Paris Saint Germain'de forma giyen 28 yaşındaki Fransız futbolcu Ousmane Dembele ile ligi ikinci sırada bitiren Olimpik Marsilya'nın 23 yaşındaki İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, 21'er gol ile gol krallığını paylaştı.