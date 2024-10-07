Avrupa’nın otomotiv devinden dengeleri sarsacak hamle

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa’nın otomotiv devinden dengeleri sarsacak hamle

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Avrupa Birliği’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara ilişkin planladığı gümrük vergileri konusunda uyarıda bulundu.

Pazar günü Bild am Sonntag gazetesine konuşan Blume, “Cezalandırıcı vergiler yerine yatırımlar için karşılıklı kredi verilmesi gündeme gelmeli. Yatırım yapan, istihdam yaratan ve yerel şirketlerle iş birliği yapanlar, gümrük vergilerinde avantaj sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN VERGİ PLANI

Avrupa Birliği, Almanya’nın ve Alman otomobil üreticilerinin itirazlarına rağmen Çin’de üretilen elektrikli araçlara ilişkin gümrük vergilerini sürdüreceğini açıkladı. Söz konusu durum, Avrupa Birliği’nin on sene içindeki en büyük ticaret anlaşmazlığında Çin ile görüş ayrılıklarını ortaya koyuyor.

Çin’de üretilen elektrikli araçlara uygulanacak olan yüzde 45’e varan vergilerin, otomobil üreticilerine milyarlarca dolarlık ek maliyet getireceği aktarılıyor. Bu vergilerin gelecek aydan itibaren beş yıl süresince yürürlükte kalması planlanıyor.

Avrupa Komisyonu, bir yıl süren anti-sübvansiyon soruşturması sonrasında bu vergilerin haksız Çin sübvansiyonlarını dengelemek maksadıyla getirileceğini belirtti. Fakat Komisyon, Çin ile görüşmelerin devam edeceğini de vurguladı.

Blume, Çin’in misilleme olarak Avrupa otomobil üreticilerine zarar verebilecek gümrük vergileri uygulama riskine dikkat çekti.

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