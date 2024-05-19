Avrupa'yı karıştıran görüntü. Gökyüzünde bir anda belirdi

Portekiz ve İspanya’da geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen sıra dışı olayda, edinilen bilgilere göre gökyüzünde bir anda beliren meteor mavi ve yeşil renklerle geceyi gündüze çevirirken adeta görsel şölen yarattı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla tesadüfen kaydedilen söz konusu görüntülerde, ateş topu olarak da adlandırılan gök cismin atmosfer boyunca ilerleyerek bulutları yaklaşık 7 saniye boyunca parlak neon mavisi rengiyle aydınlattığı görüldü.

SAATTE YAKLAŞIK 3 BİN KİLOMETRE HIZLA DÜŞTÜ

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), meteorun, yaklaşık 35 mil yükseklikte Dünya atmosferi boyunca kopan ve atlayan bir kuyruklu yıldız parçası olduğu yönünde değerlendirmede bulundu. Meteorun saatte 1.700 mil yani 2 bin 735 kilometre hızla gittiği belirtildi.

Portekiz merkezli Publico gazetesinin aktardığına göre, yetkililerin Viseu'da gökten bir nesnenin düştüğüne dair raporlar aldığını, ancak olası bir kaza yerinin belirlenemediğini veya meteorlardan herhangi birinin yere çarpıp çarpmadığını konusunda bir saptama elde edemedikleri öğrenildi.

Gökbilimci Josep María Trigo, İspanya merkezli El Pais gazetesine verdiği demeçte, meteorun muhtemelen 20 ila 30 santim çapında olduğunu belirtti.

Avrupa Uzay Ajansı, meteorun herhangi bir parçasının Dünya'ya ulaşma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Bir sürücü tarafından araç kamerasından çekilen ve X'te paylaşılan bir video, gökyüzünde ilerleyen parlak mavi ışığın net bir görüntüsü gözlemlendi.

Başka bir videoda ise, kamerası gökyüzüne dönük olarak yürüyen bir kadının etrafındaki gökyüzünün bir anda mavi renge bürünerek gecenin adeta gündüze döndüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca o anlarda kadının gördükleri karşısında yaşadığı şaşkın dikkatlerden kaçmadı.

Üçüncü bir videoda ise, başlarının üzerinden geçen mavi meteoru fark eden bir kalabalığın yaşadığı şok görüntülendi.

METEOR NEDİR?

NASA'ya göre, bir göktaşı Dünya'nın atmosferine veya Mars gibi başka bir gezegenin atmosferine girerse önemli miktarda hız kazanır ve yanmaya başlar ve bir ateş topu görünümü kazanır.

Meteorlar, evrende dolaşan uzay kayalarının parçalarıdır ve bazen Dünya'nın atmosferinden geçerek gezegenin yüzeyine çarpabilirler.

Çoğu meteorit, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağındaki kayalık cisimler olan asteroitlerden kaynaklanırken, diğerleri kuyruklu yıldızlardan gelebilir.

Avrupa Uzay Ajansı, İspanya üzerinde görülen cismin muhtemelen bir kuyruklu yıldız parçası olduğunu açıkladı.