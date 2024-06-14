Avukat ve başsavcı arasındaki tuvalet krizinin görüntüleri ortaya çıktı

Kaş Adliyesi'nde 16 Mayıs Perşembe günü saat 16.50 sıralarında adliye binasındaki tuvalete giren Avukat Hakan Tüzen ile aynı sıralarda tuvalette bulunan Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma yaşandı.
Avukat Tüzen'in, Başsavcı tarafından zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaların ardından kilidi değiştirilen ve avukatların girişi yasaklanan tuvalette yaşanan tartışma anının görüntüleri ortaya çıktı.
DIŞARI ÇIKIP, POLİSİ ÇAĞIRMIŞ
Adliyenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; Başsavcı Feyzoğlu'dan sonra Avukat Tüzen'in tuvalete girdiği, başsavcı ile avukatın tartıştığı görülüyor. Yaşanan olayın ardından kapının kapandığı, Başsavcı Feyzoğlu'nun dışarı çıkıp polis ekiplerine seslendiği, diğer avukatların şaşkın bakışları arasında polisin tuvalete girdiği, ardından başsavcının koruma polisinin geldiği, Avukat Tüzen'in kolundan tutularak zorla dışarı çıkartıldığı görüntülerde yer aldı.
HERKESİN KULLANIMINA AÇILDI
Başsavcı Feyzoğlu’nun verdiği talimatla kilidi değiştirilen, Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesiyle kilidi tamamen iptal edilen tuvalet, tüm vatandaşlara açık hale getirilmişti. Başsavcı Feyzoğlu, bugün yayımlanan HSK kararnamesiyle Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alınarak, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti.