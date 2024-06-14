Avukat ve başsavcı arasındaki tuvalet krizinin görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA Erkavim Yıldırım
Avukat ve başsavcı arasındaki tuvalet krizinin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde tuvalete giren Avukat Hakan Tüzen ile Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıkmıştı. Başsavcı Feyzoğlu tarafından tuvaletten zorla çıkartılan Avukat Tüzen'in görüntüleri ortaya çıktı.

Kaş Adliyesi'nde 16 Mayıs Perşembe günü saat 16.50 sıralarında adliye binasındaki tuvalete giren Avukat Hakan Tüzen ile aynı sıralarda tuvalette bulunan Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma yaşandı.

Avukat Tüzen'in, Başsavcı tarafından zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaların ardından kilidi değiştirilen ve avukatların girişi yasaklanan tuvalette yaşanan tartışma anının görüntüleri ortaya çıktı.

68379-7.jpg

DIŞARI ÇIKIP, POLİSİ ÇAĞIRMIŞ

Adliyenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; Başsavcı Feyzoğlu'dan sonra Avukat Tüzen'in tuvalete girdiği, başsavcı ile avukatın tartıştığı görülüyor. Yaşanan olayın ardından kapının kapandığı, Başsavcı Feyzoğlu'nun dışarı çıkıp polis ekiplerine seslendiği, diğer avukatların şaşkın bakışları arasında polisin tuvalete girdiği, ardından başsavcının koruma polisinin geldiği, Avukat Tüzen'in kolundan tutularak zorla dışarı çıkartıldığı görüntülerde yer aldı.

68379-6.jpg

HERKESİN KULLANIMINA AÇILDI

Başsavcı Feyzoğlu’nun verdiği talimatla kilidi değiştirilen, Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesiyle kilidi tamamen iptal edilen tuvalet, tüm vatandaşlara açık hale getirilmişti. Başsavcı Feyzoğlu, bugün yayımlanan HSK kararnamesiyle Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alınarak, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti.

68379-2.jpg

68379-3.jpg

68379-4.jpg

İlgili Haberler
Avukatı zorla tuvaletten çıkaran savcıya bayram öncesi şok
Son Haberler
Lodos nedeniyle ikiye bölünen çınar ağacı, tarihi Cafer Paşa Hanı'nın üzerine devrildi Yerel Haberler
Lodos nedeniyle ikiye bölünen çınar ağacı, tarihi Cafer Paşa Hanı'nın üzerine devrildi
Tarkan 7 yıl sonra 'Kuantum 51' ile geri döndü. Albümün en çok dinlenenleri belli oldu Magazin
Tarkan 7 yıl sonra 'Kuantum 51' ile geri döndü. Albümün en çok dinlenenleri belli oldu
Babadağ’daki yangında dumanların arasında kalan şahıs yoğun bakıma kaldırıldı Yerel Haberler
Babadağ’daki yangında dumanların arasında kalan şahıs yoğun bakıma kaldırıldı
FETÖ yalanıyla, 83 yaşındaki kadını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı Gündem
FETÖ yalanıyla, 83 yaşındaki kadını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
Edirne'de güçlendirilen hidroelektrik santral test sürecine alındı Gündem
Edirne'de güçlendirilen hidroelektrik santral test sürecine alındı
Heung min Son'dan Fenerbahçe'yi üzen açıklama Spor
Heung min Son'dan Fenerbahçe'yi üzen açıklama
Wanda Nara bu kadarına pes. Olmaz ki ama böyle de yatılmaz ki. Nefes kesen fotoğraflar Spor
Wanda Nara bu kadarına pes. Olmaz ki ama böyle de yatılmaz ki. Nefes kesen fotoğraflar