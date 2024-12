Avukat ve müvekkiline ters kelepçe davasında karar

Cezalar 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan verilirken ayrıca mahkeme, karar kesinleşinceye kadar sanıkların memuriyetten yasaklanmasına karar verdi.

OLAYIN NE OLDUĞUNU SORMUŞTU, GÖZALTINA ALINDI

Olay, 16 Ekim 2022'de Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçileri K.M. ve Y.B., şüpheli 2 kişiyi yakaladıkları sırada, bölgede iş yeri olan T.O. olaya yaklaşarak, bekçilerin müdahale ettiği kişinin tanıdığı olduğunu fark etti ve olayı sordu. Bekçilerle T.O. arasında tartışma çıkarken, K.M. adlı bekçi, T.O.'ya ve kendisine yaklaşan bekçilere biber gazı sıktı.

Bu sırada, olay yerine gelen Avukat Adem Karaca, müvekkilinin müdahalelerine itiraz ederek kimliğini gösterdi ve hukuka aykırı hareket ettiklerini belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis memurları M.A. ve A.G. de tartışmaya müdahale etti. T.O. cep telefonuyla olayı kaydederken, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Olayı protesto eden Avukat Adem Karaca ise polisler tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Her iki isim de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

POLİS VE BEKÇİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukat Adem Karaca ve T.O.'nun polis memurları ve bekçilerden şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatıldı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi tarafından verilen raporda, T.O.'nun gözüne biber gazı sıkıldığı, Avukat Karaca'nın ise sol diz ve el bileğinde darp izleri bulunduğu belirtildi. Görüntüleri inceleyen bilirkişi, Avukat Karaca'nın avukat kimliğini gösterdiği ve avukatlık kartını sunduğu bilgilerine yer verdi.

Davanın karar duruşması Gebze 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, sanıkların yanı sıra Kocaeli Barosu'ndan çok sayıda avukat da katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçunu birden fazla kişi ile birlikte ve kamu görevinin kötüye kullanılması suretiyle işlediklerini belirterek, sanıkların 4 yıl ile 14 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca, polis memuru M.K.'nın Avukat Karaca'ya hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası verilmesini istedi.

MAHKEMENİN KARARLARI

Mahkeme, sanıklar Avukat Adem Karaca'ya yönelik 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verirken, T.O.'ya yönelik aynı suçtan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına karar verdi. Bu cezanın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Ayrıca, Polis Memuru M.A., hakaret suçundan 1740 TL adli para cezasına çarptırıldı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı. Bekçi Y.B. hakkında ise haksız arama suçundan beraat kararı verildi.

SANIKLARA MEMURİYETTEN YASAKLAMA KARARI

Mahkeme, tüm sanıkların karar kesinleşene kadar memuriyetten yasaklanmalarına hükmetti.