Avukatlık ücretlerine zam geldi. İşte avukatlık asgari ücret tarifesi

Avukatlık ücretlerde ine değişik hizmetler karşılığında yüzde 61 ila 102,35 oranında artış oldu.

Resmî Gazete'de 3 Ekim 2024 tarihende yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2024-2025 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, aşağıda sayılan ücretlerde yüzde 61 ile yüzde 102,53 oran aralığında artış yapıldı.

• Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 15.800 liradan 32.000 liraya çıkarılarak yüzde 102,53 oranında zam yapıldı.

. Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25.000 lira olarak belirlendi.

SULH HUKUK DAVALARI

• Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 10.700 liradan 18.000 liraya çıkarılarak yüzde 68 oranında arttı. Yine Sulh Ceza Hakimliğinde görülen davalar için yüzde 68 artış oranı ile yeni maktu ücret 13.500 lira olarak tespit belirlendi.

ASLİYE HUKUK DAVALARI

• Asliye Mahkemelerinde görülen davalarda belirlenen maktu ücret yüzde 67 artış ile 30.000 lira oldu.

AĞIR CEZA DAVALARI

• Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen artış oranı yüzde 61 olup maktu ücret 48.000 liraya çıkarıldı.

İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

• İdare ve Vergi Mahkemelerinde görülen davalar için duruşmasız ve duruşmalı ayrımı dikkate alınarak duruşmasız davalar için yüzde 71, duruşmalı davalar için yüzde 72 oranında artış yapıldı.

ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA İLİŞKİ KURMA DAVALARI

• Tarife'ye "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler" başlıklı yeni bir bent eklenerek maktu ücret 12.000 lira olarak belirlendi.

• Tarife'nin "Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" başlıklı Üçüncü Kısımında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak yüzde 100 artırılarak yeniden düzenlendi.