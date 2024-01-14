Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev hata yapmadı

Kaynak: AA
Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev hata yapmadı
Sezonun ilk grand slami Avustralya Açık'ta sabah seansı sona erdi.

Melbourne şehrinde gerçekleşen Avustralya Açık’ın açılış gününde, sabah oturumundaki maçlar tamamlandı.

Erkekler teklerde, 4. sıradaki seribaşı İtalyan tenisçi Jannik Sinner, ilk rauntta dünya sıralamasında 59. sırada bulunan Hollandalı Botic van de Zandschulp ile mücadele etti. 2 saat 34 dakika süren karşılaşmada, Sinner rakibini 6-4, 7-5, 6-3’lük set skorlarıyla 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ise, beş set süren zorlu bir maçta Brezilyalı Thiago Seyboth Wild’ı 7-5, 6-4, 3-6, 4-6 ve 7-6’lık setlerle 3-2 mağlup ederek bir sonraki raunte geçmeyi başardı.

Kadınlar teklerde, 8. sıradaki seribaşı Yunan Maria Sakkari, dünya sıralamasında 92. yer alan Japon Nao Hibino’yu 6-4 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup etti. 9. sıradaki seribaşı Çek Barbora Krejcikova ise, turnuvaya özel davetle katılan Japon Mai Hontama karşısında 2-6, 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-1 galip geldi.

13 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova, ABD’li Amanda Anisimova’ya 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya erken bir veda etti.

İlgili Haberler
Djokovic rahat kazandı. Bir rekor daha kırdı
Djokovic rahat kazandı. Bir rekor daha kırdı
Minik taraftarlar tribünü doldurdu. Herkese tezahürat nasıl yapılır dersi verdiler
Konyaspor'u direkler ve Deniz kurtardı. Recep Çınar yazdı
Fenerbahçe deplasmanda son anda kazandı. Üst üste 5. galibiyet
Trabzonspor'un Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Bakasetas kadro dışı!
Arda Güler Real Madrid'de bir ilki yaşayacak. Ancelotti kararını verdi
Sinan Engin'in Semih Kılıçsoy yorumu gündem oldu. 'Aynı benim gibi' dedi Arda Güler ile kıyasladı
Dries Mertens: Geri dönmeyeceğim
Son Haberler
Limon sosu neden yasaklandı? Limon sosu nedir? Keşfet
Limon sosu neden yasaklandı? Limon sosu nedir?
Kars’ta yok olmaya yüz tutmuş tarih. Tabyalar Gündem
Kars’ta yok olmaya yüz tutmuş tarih. Tabyalar
Survivor Nagihan kimdir? Survivor Nagihan kaç yaşında evli mi? Keşfet
Survivor Nagihan kimdir? Survivor Nagihan kaç yaşında evli mi?
Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı Gündem
Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı
Oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışlarıyla hafızalarda yer eden baba hayatını kaybetti Yaşam
Oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışlarıyla hafızalarda yer eden baba hayatını kaybetti
Karda mahsur kalan hasta hastaneye güçlükle yetiştirildi Gündem
Karda mahsur kalan hasta hastaneye güçlükle yetiştirildi
Ne Gemiler Yaktım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ne Gemiler Yaktım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman?