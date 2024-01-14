Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev hata yapmadı

Melbourne şehrinde gerçekleşen Avustralya Açık’ın açılış gününde, sabah oturumundaki maçlar tamamlandı.

Erkekler teklerde, 4. sıradaki seribaşı İtalyan tenisçi Jannik Sinner, ilk rauntta dünya sıralamasında 59. sırada bulunan Hollandalı Botic van de Zandschulp ile mücadele etti. 2 saat 34 dakika süren karşılaşmada, Sinner rakibini 6-4, 7-5, 6-3’lük set skorlarıyla 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ise, beş set süren zorlu bir maçta Brezilyalı Thiago Seyboth Wild’ı 7-5, 6-4, 3-6, 4-6 ve 7-6’lık setlerle 3-2 mağlup ederek bir sonraki raunte geçmeyi başardı.

Kadınlar teklerde, 8. sıradaki seribaşı Yunan Maria Sakkari, dünya sıralamasında 92. yer alan Japon Nao Hibino’yu 6-4 ve 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup etti. 9. sıradaki seribaşı Çek Barbora Krejcikova ise, turnuvaya özel davetle katılan Japon Mai Hontama karşısında 2-6, 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-1 galip geldi.

13 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova, ABD’li Amanda Anisimova’ya 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya erken bir veda etti.