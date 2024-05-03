Avustralya, Hint casusları hakkında sessizliğini koruyor

Avustralya medyası ve The Washington Post'ta yayınlanan çeşitli belgeler, dört yıl önce iki Hint casusunun sessiz sedasız sınır dışı edildiğini ortaya koymuştu. Hazine Bakanı katıldığı bir televizyon programında son günlerde Avustralya gündeminin bir numaralı konunun açılması üzerine "Hindistan, Avustralya'nın dostu olan bir ülke. Bu tür operasyonel konulara hiçbir şekilde girmek istemiyorum. Hindistan ve bölgedeki diğer ülkelerle iyi ilişkilere sahibiz, bu önemli bir ekonomik ilişki. Son yıllarda her iki tarafın çabaları sonucunda daha da yakınlaştık ve bu iyi bir şey" diye konuştu.

Başbakan Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çarşamba günü basın toplantılarında Hindistan'ın rapor edilen casusluk faaliyetleri hakkındaki soruları yanıtlamaktan kaçınmış ve hükümetin istihbarat konularında yorum yapmayacağına ilişkin kararı bozmaya niyetli olmadıklarını belirtmişlerdi.