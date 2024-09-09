Avusturalya’da 14 yaş altı çocuklara sosyal medya yasaklanıyor

News.com.au'nun haberine göre, eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Robert French tarafından hazırlanan raporda, küçük yaş gruplarının sosyal medya erişiminin kısıtlanmasını öngören bir yasa tasarısı yer aldı.

Başbakan Malinauskas, rapordaki öneriyi destekleyerek, 14 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve bağımlılığı teşvik eden doğasını eleştiren Malinauskas, sosyal medya şirketlerinin gençlerin bağımlılığı üzerinden kazanç sağladığını ifade etti.

Tasarı, çocukların sosyal medya hesapları açmaları durumunda şirketlerin para cezasına çarptırılmasını öngörüyor ve ebeveyn onayını zorunlu kılıyor.

Tasarının önümüzdeki günlerde Güney Avustralya ve diğer eyalet parlamentolarına sunulması bekleniyor.