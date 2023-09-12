Avusturya 32 yıl aradan sonra Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açacak

Irak’a resmi ziyaret gerçekleştiren Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 32 yıl sonra ülkesinin Bağdat’taki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Avusturya 32 yıl aradan sonra Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açacak

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Schallenberg görüşmenin ardından Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Irak’a yapmış olduğu ziyaretin olağan bir ziyaret olmadığını ülkesinin Bağdat Büyükelçiliği'nin yeniden açılması kararıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Ziyaretinin bir başka önemli gündeminin ise Irak’ın iç güvenliği konusu olduğunu kaydeden Schallenberg, "Irak'ın iç güvenliğine ilişkin bir anlaşma imzalayacağız. Ayrıca göç konusu ve Avusturya'daki Iraklı göçmenlerin durumunu da ele alacağız” şeklinde konuştu. Irak’ın bölgenin istikrarı konusunda önemli bir rol oynadığını ifade eden Schallenberg, “Irak’ta meydana gelebilecek herhangi bir istikrarsızlık bizi de etkiliyor” dedi.

Ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya gelmesi planlanan Schallenberg’in daha sonra Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) ziyaret etmesi bekleniyor.

Avusturya'nın da araların da bulunduğu batılı ülkelerin diplomatları Ocak 1991'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ı Kuveyt’ten çıkarma operasyonu öncesi Bağdat'tan ayrılmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Son Haberler
CHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti Siyaset
CHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Rüyada sakal görmek ne demek? Rüyada sakal görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada sakal görmek ne demek? Rüyada sakal görmek neye işaret?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Nadal bu kez sosyal medyada rekor kırdı Spor
Nadal bu kez sosyal medyada rekor kırdı
EBRD deprem bölgesinde KOBİ'leri destekleyecek Ekonomi
EBRD deprem bölgesinde KOBİ'leri destekleyecek
İkinci el araç piyasası tepetaklak olacak: Otomobil pazarı bıçak gibi kesilecek Güncel
İkinci el araç piyasası tepetaklak olacak: Otomobil pazarı bıçak gibi kesilecek
TFF'den Süper Lig hakemlerine büyük zam. 90 dakikada aldıkları maaş dudak uçuklattı Spor
TFF'den Süper Lig hakemlerine büyük zam. 90 dakikada aldıkları maaş dudak uçuklattı