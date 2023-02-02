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Avusturya, 4 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aralarında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından akredite edilmiş 2 kişinin de bulunduğu 4 Rus diplomatın sınır dışı edileceği belirtildi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:21
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Avusturya 4 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı

Avusturya, 4 Rus diplomatı sınır dışı edecek
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Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkelerinde bulunan Rusları sınır dışı etmeye devam ediyor.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aralarında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından akredite edilmiş 2 kişinin de bulunduğu 4 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceği belirtildi.

Bakanlık, Rusya Büyükelçiliğindeki 2 diplomatın, "diplomatik statülerine uygun olmayan eylemlerde bulunduklarını", BM'nin başkent Viyana'daki daimi misyonundaki 2 diplomatın ise "Karargah Anlaşması'na uygun olmayan eylemlerde bulunduklarını" ifade etti.

Diplomatlara, Avusturya'dan ayrılmaları için bir hafta süre verildi. (İHA)

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