Avusturya, 4 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkelerinde bulunan Rusları sınır dışı etmeye devam ediyor.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aralarında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından akredite edilmiş 2 kişinin de bulunduğu 4 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceği belirtildi.

Bakanlık, Rusya Büyükelçiliğindeki 2 diplomatın, "diplomatik statülerine uygun olmayan eylemlerde bulunduklarını", BM'nin başkent Viyana'daki daimi misyonundaki 2 diplomatın ise "Karargah Anlaşması'na uygun olmayan eylemlerde bulunduklarını" ifade etti.

Diplomatlara, Avusturya'dan ayrılmaları için bir hafta süre verildi. (İHA)