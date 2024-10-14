Avusturya, Norveç'e gol olup yağdı

2024 UEFA Uluslar Ligi maçında Avusturya, Norveç'i 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Avusturya'nın başarılı performansıyla dolu anlar yaşattı.

İLK YARI ÖZETİ

Maçın başlangıcıyla birlikte, Avusturya 8. dakikada Marko Arnautovic'in şutuyla öne geçti. Arnautovic, Christoph Baumgartner'ın asistinde, ceza sahasının dışından mükemmel bir vuruş yaparak topu sol alt köşeye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Norveç, bu gole hemen yanıt vermek için ataklar geliştirdi. Özellikle Erling Haaland, 6. dakikada sağdan yaptığı vuruşla topu direkten döndürerek Avusturya defansına tehlikeli anlar yaşattı.

Maçın ilerleyen dakikalarında Norveç, daha fazla baskı kurmaya başladı ve 39. dakikada Alexander Sørloth, Julian Ryerson'ın ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Bu gol, Norveç'in moral bulmasına neden oldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI ÖZETİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Avusturya, 49. dakikada penaltı kazandı. Christoph Baumgartner'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucu, Andreas Hanche-Olsen penaltıdan dolayı sarı kart gördü. Marko Arnautovic, penaltıyı kullanarak topu sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu ve Avusturya'yı tekrar öne geçirdi: 2-1. Bu golden sonra Avusturya, oyun kontrolünü eline aldı.

dakikada Stefan Posch, Marcel Sabitzer'ın ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı. Avusturya'nın etkili oyununu sürdüren takım, 58. dakikada Philipp Lienhart'ın kafa golüyle skoru 4-1'e getirdi. Bu gol, Avusturya'nın üst üste üçüncü golü oldu ve maçtaki üstünlüğünü pekiştirdi.

Son dakikalarda, 71. dakikada Michael Gregoritsch, yine Marcel Sabitzer'ın asistinde, altı pas içerisinden kafa vuruşuyla topu Norveç filelerine gönderdi ve skoru 5-1 yaptı. Norveç, bu dakikadan sonra toparlanmaya çalıştı ancak Avusturya'nın savunması oldukça sağlamdı.

GENEL DEĞERLENDİRME

Maç sonunda, Avusturya, 90+3. dakikada skoru 5-1 olarak belirleyerek önemli bir galibiyet aldı. Norveç ise bu sonuçla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Avusturya'nın performansı, özellikle Arnautovic ve Sabitzer'ın etkili oyunlarıyla dikkat çekti.

Norveç, maç boyunca birçok fırsat yaratmaya çalışsa da, defansif hataları ve Avusturya'nın etkili hücumları karşısında çaresiz kaldı. Bu sonuç, Avusturya'nın Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki iddiasını artırırken, Norveç için zorlu bir süreç olacağına işaret etti.

TAKIM KADROLARI VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Avusturya'da, Marko Arnautovic, iki gol atarak maçın yıldızı oldu. Marcel Sabitzer, yaptığı asistlerle ve takıma sağladığı katkıyla öne çıktı. Norveç'te ise Alexander Sørloth, takımın tek golünü atan isim oldu.

Avusturya, önümüzdeki maçlarda bu galibiyetle birlikte moral bulacak. Norveç ise eleme sürecinde daha dikkatli olmalı ve defansif açıdan kendisini geliştirmelidir.

Maç sonrası yapılan açıklamalarda, Avusturya Teknik Direktörü, takımının oyun disiplinini ve mücadele azmini övdü. Norveç Teknik Direktörü ise, takımının mücadele gücünü artırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç olarak, Avusturya'nın bu galibiyeti, Avrupa Şampiyonası yolunda büyük bir adım olurken, Norveç'in yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini gösterdi. Her iki takım da önümüzdeki maçlara odaklanarak, gruptaki mücadelelerine devam edecekler.