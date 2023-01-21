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Ay’a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi

Ay’a ayak basan ikinci ABD’li eski astronot Buzz Aldrin, 93 yaşında dördüncü kez evlendi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 23:41
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Ay’a ayak basan astronot 93 yaşındaki Buzz Aldrin dördüncü kez evlendi

Ay’a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
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Ay’a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçen 93 yaşındaki ABD’li astronot Buzz Aldrin, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle evlendi. Daha önce üç kez evlenen Aldrin sosyal medya hesabından nikah fotoğraflarını paylaşarak, "93. yaş günümde ve Yaşayan Havacılık Efsaneleri ödülü ile onurlandırılacağım gün, uzun süredir sevgilim olan Doktor Anca Faur ile dünya evine girdiğimi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Los Angeles’ta küçük, özel bir törenle evlendik. Çok heyecanlıyız" dedi.

1969’da “Apollo 11” uzay uçuşuna pilotluk yapan Aldrin, Neil Armstrong’dan sonra Ay’da yürüyen ilk iki pilottan biri olmuş, Ay’da yürüyüşünü 600 milyona yakın kişi televizyondan izlemişti. Aldrin, Ay’da yürüyen ve hala hayatta olan üç pilottan biri olma özelliği taşıyor.

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Ankaralı
22.01.2023 00:04
Demek ki ayda, Hümeyni gibi enerji almış.Gerçi Hümeyni aya çıkmadı ama, aşırı efor harcaması sonucu potansiyelini arttırmış,Bursa'ya sürgüne geldiğinde de birkaç hanımı vardı.  
 
Yavuz
21.01.2023 23:59
Ay'a hiçbir zaman gidilmedi.Kabal ve İlluminati'nin ilk büyük gösterisidir. Van Allen kuşağı basit bir ifadeyle mikrodalga gibi çalışır, hiçbir canlı geçemez, kavrulur. 2nci gösteri İkiz Kuleler.  
 
saim yılmaz
21.01.2023 23:50
insanlık için büyük hizmetinizden ötürü tşk.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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