Ayağa değmedik taş olmaz başa gelmedik iş olmaz sözünün anlamı nedir?

Ayağa değmedik taş olmaz başa gelmedik iş olmaz atasözünün anlamı: İnsan, yaşamı boyunca iyi kötü birçok olayla karşılaşır.

Bir işte bazen en küçük ayrıntıyı ihmal etmek insanın başına büyük sıkıntılar açar. Tedbir alırken önemsizmiş gibi görünen hususlarda da dikkatli olunmalıdır. İnsanoğlunun başına her türlü iş gelebilir.

Hayat öyle çilesiz, dertsiz, sıkıntısız değildir. İnsanoğlu yaşadığı hayat süresince çeşitli engeller, güçlükler ve olaylarla karşılaşır. Sıkıntılara, çeşitli felâketlere uğrar. Kimi zaman tersi de olmaz değildir, rahata ve mutluluğa da kavuşur. Bu olaylardan tamamen uzak yaşamak insanın elinde değildir.