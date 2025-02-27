Ayağa kırılan eşeğe protez takıldı

Kaynak: İHA
Ayağa kırılan eşeğe protez takıldı

Mardin'de sokağa bırakılan zavallı eşeğe araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağı kırılan eşeğe protez takıldı.

Mardin Midyat ilçesine bağlı kırsal Yayvantepe Mahallesi'nde bir aracın çarpması nedeniyle bir eşeğin ayağı kırıldı. İhbar üzerine hızla olay yerine giden Midyat Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sol ön ayağında ciddi bir kırık tespit edilen eşeği rehabilitasyon merkezine getirdi. Yapılan başarılı cerrahi müdahale sonucu eşeğin kırık ayağı ampute edilerek, yerine özel olarak tasarlanmış bir protez takıldı.

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Midyat Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner hekim Ömer Bedir, protez uygulamasının eşeğin sağlıklı bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Bedir, "Kendi imkanlarımızla hazırladığımız protezle eşeğin tedavi sürecini tamamladık. Şimdi, tedavisi sona eren eşeği sahiplendirme aşamasına geçeceğiz" diye konuştu.

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Yazın işlerde kullanılan, kışın salınan hayvanların başıboş bırakılmaması gerektiğine dikkati çeken Bedir, "Vatandaşlardan ricamız yaz aylarında kendi işlerinde çalıştırdıkları hayvanları kışın sokağa bırakmamaları. Bıraktıkları zaman bu tür trafik kazalarına sebebiyet vermekte. Hem hayvanın hem de insanların canı tehlikeye giriyor" şeklinde konuştu.

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