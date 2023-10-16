Ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir?

Ayağını yorganına göre uzat deyiminin anlamı nedir? İşte yanıtı…

Ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir?

Ayağını yorganına göre uzat deyiminin anlamı: Geliriniz ile gideriniz arasında bir denge olmalıdır.

Bu cümle genel olarak kişinin kazandığından çok üstelik gereksiz yere harcaması ile beraber, zamanı geldiğinde büyük bir çaresizlik içerisinde kalabileceğini anlatmaktadır. Bu durum zillet ve keder getirir. Mutlaka harcamalar gelire göre belirlenmeli ve fazla aşılmamalıdır.

Kişi gider ve gelirlerini unutmamalıdır. Buna göre dengeli davranmalı ve bütçesine dikkat etmelidir. Kısa özlü ve sözlü öğütler olarak öne çıkan atasözleri arasında, ayağını yorgana göre uzat bu anlamı ile büyük öneme sahip deyimlerden biridir. Küçükten büyüye kadar her insanın için geçerli olabilecek bir atasözü olarak öne çıkıyor. Bu sadece para değil hayat içerisindeki pek çok durum için de geçerlidir.

Öne Çıkanlar
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Son Haberler
Finlandiya'nın Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı öldü Dünya
Finlandiya'nın Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı öldü
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek? Yaşam
Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek?
Türk tarım devi resmen satıldı! 7000'den fazla çalışanı vardı Ekonomi
Türk tarım devi resmen satıldı! 7000'den fazla çalışanı vardı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Cumhurbaşkanına seslendi: "Lütfen Mescid-i Aksa elimizden gitmesin." Video
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Cumhurbaşkanına seslendi: "Lütfen Mescid-i Aksa elimizden gitmesin."
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı. 'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' Magazin
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı. 'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz'