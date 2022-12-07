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Ayağınızdaki bu 7 belirtiye dikkat. Sakın görmezden gelmeyin

Ayak bileğinde bir problem olup olmadığı bu 7 belirtiyle ortaya çıkıyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 14:10
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Ayak bileğindeki hastalık belirtileri neler? İşte 7 önemli belirti

Ayağınızdaki bu 7 belirtiye dikkat. Sakın görmezden gelmeyin
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CNN Türk’te yer alan biliglere göre, Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, ayak bileği hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Ayak bileğinde travmalar sonucu hastalıklar meydana geliyor. Bu rahatsızlıklar özellikle sporcular da oluyor. Kadınlarda da topuklu ayakkabı nedeniyle problemler oluşabiliyor.

İŞTE 7 BELİRTİ

Ağrı

Emniyetsizlik hissi

Sık sık burkulma

Hareket kısıtlılığından dolayı merdiven inememe veya çıkamama

Çömelememe

Ayak bileğinden ses gelmesi

Ayak bileğinde şişlik

ARTROSKOPİ

Ayak bileğinde yaşanan travmalar sonucu artroskopi veya endoskopiye başvurulabiliyor. bileği burkulmalarından sonra çok sık görülen hastalıklardan biri Talusun osteokondral lezyonudur. TOL’de tanı ve tedavide artroskopiden faydalanılır. Eklem içinde lokalize veya olmayan zar iltihaplarında, eklem içindeki serbest cisimlerde, eklem zarının tümörlerinde, eklem içindeki kistlerde, burkulmalarda bağ yırtılmalarında, futbolcu ayağında (eklem kenarında kemik çıkıntıları) artroskopi uygulanır.

Fleksör tendonun iltihaplanmasında, subtorel eklem artrozunda, haglund deformitesi gibi ayak bileği ekleminin arkasında yer alan yumuşak doku içinde endoskopi ev artroskopi ile pek çok işlem yapılabilmektedir.

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