Ayak mantarıyla savaşıyor. Böbrek taşı düşürüyor. Sporcuların dostu. Cinsel gücü artırıyor. Bu ot başka ot

Sağlığımız için faydalı pek çok bitki var ama çoğunu tanımıyoruz. Çoban Çökerten de bunlardan biri.

Bu bitki yaban kimyonu familyasına ait ve doğada kendiliğinden yetişiyor. Meyveleri boynuz şeklinde ve dikenli. Çiçekleri ise sarı renkte.

Peki, bu bitkinin neler yapabildiğini biliyor musunuz?

İşte size bazı yararları:

ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUR

Vücuttaki zararlı bakterileri temizler ve enfeksiyon hastalıklarının önüne geçer. Ayak mantarına karşı da etkilidir.

VÜCUT DİRENCİNİ GÜÇLENDİRİR

Vücudun ihtiyacı olan mineralleri sağlar ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Kışın soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korur. Ayrıca dikkatinizi toplamanıza yardımcı olur.

AĞRILARI AZALTIR

Kas ve eklem ağrılarını önler ve sizi daha enerjik yapar. Kan akışını düzenler ve ağrıların şiddetini azaltır.

TANSİYONU AYARLAR

Yüksek tansiyon sorunu olanlar için faydalı bir bitkidir. Kan basıncını normal seviyeye getirir. Ancak tansiyon ilacı kullananlar bu bitkiyi doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır.

KAS KÜTLESİNİ ARTTIRIR

Spor yapanların kas gelişimine katkı sağlar. Kasların daha hızlı büyümesine yardımcı olur.

Sporcuların dostu bir bitkidir.

BÖBREK TAŞI VE KUMUNU ATAR

Böbreklerde oluşan taş ve kumu dökmeye yarar. Mesane sağlığını destekler.

CİNSEL İSTEĞİ ARTTIRIR

Üreme hormonlarının salgılanmasını artırır. Kadın ve erkeklerde hormon dengesini sağlar. Cinsel gücü ve performansı yükseltir. Erkeklerde sperm, kadınlarda yumurta kalitesini iyileştirir. Doğal bir afrodizyaktır.