Ayak yanmalarının neyin habercisi olduğu ortaya çıktı

Ayaklar vücudun tüm yükünü taşıdığından, yanma ve ağrı gibi sorunlar pek çok kişinin yaşam kalitesini düşürüyor.

İşte ayak yanmasının nedenleri ve tedavisi hakkında bilmeniz gerekenler…

AYAK YANMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Ayak yanmasının birçok sebebi olabilir, ancak genellikle nöropati ile ilgilidir. Nöropati, sinirlerde veya sinir hücrelerinde oluşan hasar anlamına gelir. Bu durum, özellikle uzun süreli veya kötü kan şekeri kontrolü olan diyabet hastalarında görülür.

Hasarlı sinir lifleri, vücutta yara olmadığı halde beyne acı sinyalleri iletir. Bu sinyaller nedeniyle ayaklarda uyuşukluk veya karıncalanma hissi oluşur.

Nöropati haricinde, ayak yanmasına sebep olan başka faktörler de vardır.

AYAK YANMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ayak yanması tedavisi, sorunun kaynağına göre belirlenir. Bu yüzden, her hastaya özel bir tedavi planı hazırlanır. Nöropati nedeniyle ayak yanması çeken hasta ile ayak mantarı nedeniyle ayak yanması çeken hastanın tedavileri farklı olacaktır.

Örneğin, nöropatiye bağlı sendromda, tedavi ile sinir hasarı durdurulur. Ayak mantarına bağlı sendromda ise, mantar enfeksiyonunu gidermek için krem, losyon gibi ürünler kullanılır.

Fakat bazen, ayak yanmasının nedeni bulunamayabilir. Bu durumda, hastanın yaşam kalitesini yükseltmek için, belirtileri ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yönelik bir tedavi uygulanır.

Ayak yanması tedavisi ve faydalı olabilecek bazı tavsiyeler şunlardır:

Öncelikle B12, B6 gibi vitamin eksikliği varsa giderilmesi

Fazla alkol tüketiyorsa azaltılması veya mümkünse bırakılması

Kronik böbrek hastalığına bağlı yanan ayak sendromu varsa, kandaki toksinlerden kurtulmak için

Diyaliz yapılması

Tiroid hormonu düşüklüğü varsa, ağızdan tiroid hormonu alınması

Kötü kan şekeri kontrolü olan hastalarda, kan şekerini daha sağlıklı seviyelerde tutmak için diyet değişikliği, ilaç tedavisi gibi seçeneklerin uygulanması

Ayak yanması sendromu, hastanın sağlığını tehlikeye atan ciddi bir hastalık değildir. Ancak hastanın uyku kalitesini de kapsayan yaşam kalitesi üzerinde rahatsızlık verici etkileri olabilir. Hastanın duyduğu acı ve sıcaklığı günümüzde nesnel olarak ölçecek bir tanı yöntemi mevcut değildir.

Bununla birlikte, çeşitli laboratuvar testleri ile sebebinin ne olduğu belirlenebilir. Bu aşamadan sonra doktorunuz, sizin durumunuz ve ihtiyaçlarınız gibi bazı faktörleri göz önünde bulundurarak size en uygun tedaviyi uygulayacaktır.

Ayak yanması sendromu hakkında herhangi bir sorunuz varsa, size en yakın sağlık kurumuna başvurarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.