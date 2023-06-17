Ayakkabı devi iflas etti. 180 şubedeki 1100 çalışan işsiz kalacak

Almanya'nın önemli ayakkabı şirketlerinden birisi olan Reno iflas başvurusu yaptı. 46 yıllık şirketin180 tane şubesi bulunuyordu. Reno tüm şubelerini kapatmaya başladı.

Ayakkabı devi iflas etti. 180 şubedeki 1100 çalışan işsiz kalacak

Sabah'ın haberine göre, giyim alanında faaliyet gösteren liderlerden biri olan Reno'dan kötü haber geldi. Almanya'da 1977 yılında kurulan ayakkabı mağazaları zinciri Reno iflas başvurusunda bulundu. Ülke çapında 180 şubesi ve 1100 çalışanı bulunan Reno, 150 şubesini kapatacak.

Yeni yatırımcı arayışına giren şirketin, iflas başvurusundan önce bile şubelerinin yarısının faturasını ödeyemediği için elektriklerinin kesildiği kaydedildi. Daha önce de aynı sektörden birkaç firma iflas açıklamıştı.

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