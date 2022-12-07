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Enflasyon onlara yaradı. Yoğunluktan talebe yetişemiyorlar

Türkiye’de enflasyonun artmasıyla ve alım gücünün azalmasıyla ayakkabı fiyatlarına güç yetiremeyen vatandaşlar, ayakkabı tamircisi dükkanlarına akın etmeye başladı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 14:52
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Ayakkabı fiyatlarındaki artış ayakkabı tamircilerine iş yoğunluğu getirdi

Enflasyon onlara yaradı. Yoğunluktan talebe yetişemiyorlar
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Batman’da yaşayan 44 yaşındaki ayakkabı tamircisi Fikri Aydın, 32 yıldır icra ettiği mesleğinde talebin eskiye göre çok daha fazla olduğunu söyledi.

Ayakkabı fiyatlarındaki artış nedeniyle insanların ayakkabı tamirciliğine çok yöneldiğine dikkat çeken Aydın, insanların 1990’lı yıllardaki gibi ayakkabı tamirine ilgi gösterdiğini söyledi.

Aydın, “Eskiden bir tabanı insanlar üç dört defa değiştirirlerdi. İşler yoğundu yetiştiremezdik. Ama zamanla spor ayakkabı piyasaya girince işçilik olayı tamamen bitti. Tamir olayı da bayağı düştü. Son zamanlarda tamir olayı yüz değiştirmeye başladı. Farklı bir sisteme girdik. Çivi işleri tamamen bitti şimdi yapıştırıcı, baskı işleri var. İnsanlar tamirden uzak dururdu" dedi.

Gençlerin tamire gelirken utandığını aktaran Aydın, "Ben bunu yaşadım. Ailesine, 'ya ne tamiri, ben nasıl tamir yaptırmaya giderim' diyorlardı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi ben adama diyorum ki, ayakkabın gitmiş olmuyor. Bana diyor ki, 'bir şeyler yap, idare edeceğiz.' İnsanların işlerini yetiştirememe durumuna geldik” diye konuştu.

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