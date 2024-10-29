Ayakkabı üretiminde HILOS devrimi

Ayakkabı sektöründe sürdürülebilirlik arayışlarına 3D baskı teknolojisiyle katkı sunan HILOS, ABD’de giderek artan ayakkabı atığını azaltmayı hedefliyor. Yıllık yaklaşık 300 milyon çift ayakkabı çöplüklere atılırken, bu atıkların doğada çözünmesi 30 ila 40 yılı bulabiliyor. HILOS’un çözümü ise, müşteri taleplerine göre hızlı üretim yaparak aşırı üretimi engellemek. CEO Elias Stahl, TechCrunch Disrupt 2024 sahnesinde, “Firmalar talepleri doğru öngöremediği için yüzde 20 fazla üretim yapıyor ve yine de eksik satış yapıyorlar. 3D baskı teknolojimiz sayesinde taleplere göre 72 saat içinde şık ayakkabılar üretebiliyoruz” dedi.

Yeni Nesil Ayakkabı Üretimi

HILOS’un geliştirdiği teknoloji, daha az iş gücü ve bileşen kullanımıyla ayakkabı üretimine olanak tanıyor. Farklı malzemeler yerine tek bir baskı malzemesiyle üretim yapılarak, hem sürdürülebilirlik sağlanıyor hem de üretim ABD’de yapılabiliyor. HILOS, kendi ayakkabılarını satmak yerine markalarla iş birliği yaparak mağazalarda daha az stokla daha çok satış yapmalarına yardımcı oluyor. Steve Madden gibi ünlü markalarla yaptığı iş birlikleri, bu sürdürülebilir modelin sektörde yaygınlaşmasını sağlıyor.

Portland’da Yeşil Üretim Adımı

Portland merkezli HILOS, “Made in Old Town” projesiyle yeşil ayakkabı üretimini ABD’ye taşımayı amaçlıyor. Oregon eyaleti bu girişime destek vererek 125 milyon dolarlık bir fon ayırdı. Stahl, “Geleneksel dev fabrikalar yerine, şehir merkezlerimizde çevre dostu, nitelikli iş gücüyle sürdürülebilir üretim yapmak istiyoruz” diye belirtti.