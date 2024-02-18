Ayakkabıların su geçirmesi nasıl önlenir?

Kış mevsiminin olmazsa olmazı hiç şüphesiz kar ve yağmur. Kar ve yağmur yağarken çok keyifli olurken, yağan yağmurda yürümekte bir o kadar zor.

Ayakkabımızın bu suları geçirse de can sıkıcı bir durum. Ayakkabıları sulardan koruyarak bunun önüne geçebilir.

Ayakkabınızın dış kısmını akşamdan keten yağı ile her yerini iyice yağlayın ve sabaha kadar yağlı bir şekilde bekletin.

Sabaha kadar bekledikten sonra ayakkabınızın üzerindeki yağı bir kağıt ya da gazete yardımıyla iyice silin yağın giderilmesini sağlayın.

Yaptığınız bu yöntemle ayakkabılarınızın artık su geçirmediğini göreceksiniz.