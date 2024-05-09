Ayakkabınız sahte çıkabilir. 500 Milyon liralık operasyon

İstanbul Polisi, bazı internet sitelerinde yüksek fiyatlara satılan sahte ayakkabıların yasadışı yollarla sokulduğuna dair istihbaratı değerlendirdi, bir dizi operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ayakkabıların Eyüpsultan'daki bir depoda saklandığını belirleyince düğmeye basıldı, operasyona başlandı.

Eyüpsultan'daki depoya giren polisler binlerce ayakkabıyla karşılaştı. Yapılan incelemede ayakkabıların sahte olduğu anlaşıldı.

Baskında 85 bin çift sahte ayakkabı ele geçirildi.

Yapılan incelemede ayakkabıların piyasa değerinin 500 milyon lira olduğu tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi işlemler için Emniyete götürüldü.