Ayak başparmağını pençesine alan, yürüme eylemini dahi işkenceye dönüştüren batık tırnak (onikokriptozis) sorununa modern cerrahi müdahalelerle kesin çözüm getirildi.

Geleneksel yöntemlerin aksine, tırnağın tamamını çekmek yerine, batığa neden olan tırnak kökü (matriks) kısmını hedef alan minimal invaziv operasyonlar, küresel çapta uygulanan tedavilerde çığır açtı.

Bilimsel araştırmalar, bu tekniklerin yüksek başarı oranlarıyla hastaların "tırnak kabusunu" sona erdirdiğini ortaya koydu.

FENOL MATRİSEKTOMİ FARK OLUŞTURDU

Özellikle kronikleşmiş ve tekrarlayan batık tırnak vakalarının tedavisinde öne çıkan "Fenol Matrisektomi" yöntemi, dünya genelindeki ayak cerrahisi uzmanları tarafından tercih edildi. Bu işlemde, lokal anestezi altında tırnağın batan kenarı ve tırnak yatağının o bölümü çıkarıldıktan sonra, tırnak kökünü kalıcı olarak devre dışı bırakmak için fenol adı verilen kimyasal bir ajan uygulandı. Bu minimal invaziv yaklaşım sayesinde, batığın tekrar etme riskinin önemli ölçüde azaldığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nden tanınmış Podiatrist Dr. Mark Johnson, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Fenol Matrisektomi, sadece batığı geçici olarak gidermiyor, aynı zamanda tırnağın o bölümünün bir daha batık oluşturacak şekilde büyümesini kalıcı olarak engelliyor. Bilimsel yayınlar, bu yöntemin nüks (tekrarlama) oranını yüzde 5’in altına düşürdüğünü ifade etti. Bu, hastalarımız için gerçek bir dönüm noktasıdır," ifadelerini kullandı.

CERRAHİ OLMAYAN SEÇENEKLER DE GELİŞİYOR

Cerrahiye alternatif olarak, özellikle erken aşamadaki vakalarda ve belirli risk gruplarında (diyabetik hastalar gibi) tel sistemi uygulamaları ve bantlama teknikleri gibi konservatif yöntemler de başarıyla uygulandı.

İngiliz Dermatoloji Derneği’nden (British Association of Dermatologists) saygın uzman Dr. Alice Davies, "Tırnak teli uygulamaları, tırnağın batık kısmını nazikçe yukarı kaldırarak tırnak formunun düzelmesine yardımcı oluyor. Bu yöntemler, cerrahiye uygun olmayan veya minimal müdahale isteyen hastalar için mükemmel seçenekler sundu" şeklinde görüş bildirdi.

Uzmanlar, ileri evre batıklarda ve enfeksiyon varlığında cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

YAŞAM KALİTESİ YÜKSELDİ

Yapılan klinik çalışmalar, cerrahi tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun operasyon sonuçlarından oldukça memnun kaldığını gösterdi.

Genellikle yarım saatten kısa süren ve dikiş gerektirmeyen Fenol Matrisektomi işlemlerinin ardından hastalar, kısa sürede günlük aktivitelerine geri döndü.

Tırnak ağrısı, enfeksiyon ve yürüme güçlüğü gibi yaşam kalitesini düşüren semptomların ortadan kalkmasıyla, batık tırnak sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturulduğu belirtildi.