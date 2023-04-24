Ayaklarında heyelan yaşanan viyadüğü beşli çeteden Limak yapmış. Bu da mı kader?

Artvin’in Yusufeli ilçesinde heyelanın yaşandığı yamaçtaki viyadük inşaatını Limak’ın yaptığı ortaya çıktı.

Ayaklarında heyelan yaşanan viyadüğü beşli çeteden Limak yapmış. Bu da mı kader?

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden viyadük ayakların yanında bulunan yamaçta heyelan meydana geldi.

Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde yeni yerleşim yeri için yapımı devam eden viyadük ayaklarının bulunduğu alanda akşam saatlerinde meydana gelen heyelan anbean kameraya kaydedildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI

Viyadüğün yan tarafında bulunan yamaçta yapılan açık kazı destekleme betonlarının bulunduğu alanda gerçekleşen heyelanda, edinilen bilgiye göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan heyelanın yaşandığı yerdeki viyadüğü Limak’ın yaptığı ortaya çıktı.

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