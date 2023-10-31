Ayasofya'da yeni dönem. Bakan açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ayasofya'da UNESCO tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Ayasofya'da yeni dönem. Bakan açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebîr Câmii'de15 Ocak 2024 tarihinden itibaren UNESCO’nun tavsiyesi ile ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçeceklerini açıkladı.

Buna göre; Ayasofya Camii’ni ziyaret, 15 Ocak itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacak. İbadet amaçlı gelen Türk vatandaşları ile turistik amaçla gelen yabancı vatandaşların çakışmaması için 15 Ocak’tan itibaren Ayasofya Camii’ne girişler değiştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebîr Câmii'nin UNESCO tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçileceğini duyurdu. Ersoy, “15 Ocak’tan itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak. İbadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacak." ifadelerini kullandı.

thumbs-b-c-e1b78e309da200301524f01b6c2e681f.jpg
(AA)

Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
Uzmanlardan erkeklere hayat kurtaran kanser uyarısı Sağlık
Uzmanlardan erkeklere hayat kurtaran kanser uyarısı
Son dakika... TEM'de kaza Gündem
Son dakika... TEM'de kaza
Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi ortaya çıktı. Profesör açıkladı Sağlık
Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi ortaya çıktı. Profesör açıkladı
A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim gibi konuştu: Aslanlar gibi bu işi bitireceğiz Spor
A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim gibi konuştu: Aslanlar gibi bu işi bitireceğiz
2 çocuğa silahlı saldırı Gündem
2 çocuğa silahlı saldırı
Kolonyasıyla meşhur şehirde sis denizi oluştu. Güneyde 3 kuzeyde 2 dağ çeviriyor Gündem
Kolonyasıyla meşhur şehirde sis denizi oluştu. Güneyde 3 kuzeyde 2 dağ çeviriyor
Kızını 'satılık' yazısıyla paylaşmış. 17 yaşındaki çocukların düğününde yeni skandal Gündem
Kızını 'satılık' yazısıyla paylaşmış. 17 yaşındaki çocukların düğününde yeni skandal