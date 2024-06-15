Ayaş'ta hasat zamanla yarışıyor. 2 saatte bitirmek zorundalar

Sabahın erken saatlerinde dut bahçesine gelen üreticiler, dutları olgunlaşma durumuna göre hasat ediyorlar. Sıcak havalarda toplanması zorlaşan dutların, sabah güneşin doğuşuyla toplanması büyük önem taşıyor.

"2- 2.5 SAAT İÇERİSİNDE TOPLAMA İŞLEMİNİ BİTİRİYORUZ"

Ayaş ilçesine bağlı Ilıca köyünde yaşayan Ersin Kaya, 20 yıllık dut bahçesinin hasat sürecini İHA muhabirine anlattı. Dut mevsiminin haziranın ilk haftasında başladığını belirten Kaya, “Haziranın ilk haftasında gün ışıması saat 04.30 - 05.00 arası olduğu için gün ışır ışımaz hasada başlıyoruz. Saat 08.00'de dutları teslim etmemiz gerekiyor çünkü dutlar Ankara'ya götürülüp pazara ulaştırılıyor, bu yüzden zamanımız kısıtlı. Hızlı bir şekilde 2 - 2.5 saat içerisinde toplama işlemini bitiriyoruz” diye konuştu.

"FİLE SİSTEMİYLE DUTLAR ZİYAN OLMUYOR"

Dutları toplarken ağaçların altına file serdiklerini ve bu sayede daha kolay bir hasat gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, “Daha önce yere çarşaflar seriyorduk. Ancak gece rüzgar estiğinde ya da yağmur yağdığında çarşaflar işe yaramıyordu ve dutlar ziyan oluyordu. Şimdi bu file sistemi sayesinde hem dutlar toprağa değmiyor, çamur olmuyor, tozlanmıyor hem de rüzgardan etkilenmiyor. Sabahları dutları rahatlıkla toplayabiliyoruz” açıklamasında bulundu.

"İKİ GÜN BEKLERSEK OLGUNLAŞIYOR"

Kaya, dut meyvesinin ağaçta aynı anda olgunlaşmadığını dile getirerek, “Dut bir gün durup bir gün olgunlaşan bir meyve. Çok çabuk olgunlaştığı için iki gün beklersek aşırı olgunlaşıyor. Bu yüzden bahçemizi ikiye bölüyoruz. Bir gün bir tarafı, ertesi gün diğer tarafı hasat edip toplama işlemini tamamlıyoruz” dedi.

Dut meyvesinin organik bir ürün olduğunu vurgulayan Kaya, “Dut gübre ve ilaç gerektirmez, gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Dut yetiştirmeye kışın ağaçları sulamakla başlıyoruz çünkü suyu çok seven bir meyve. Kışın suluyoruz, baharda yapraklar açmadan budamasını ve çapasını yapıyoruz. Bu sulama işlemi haziran ayına kadar devam ediyor. Olgunlaştıktan sonra da çapalama işlemini bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

Bir diğer dut üreticisi Uğur Güneş ise uzun yıllardır dut üretimiyle uğraştıklarını belirterek, dut hasadında yaşanan zorluklara değindi. Güneş, “Elemansız, destek elemanı olmadan bu işler yürümüyor. Toplayıcı ve çırpıcı olması lazım. Dut işi dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Sistemli bir şekilde dut üretiyoruz ama Ayaş’ta bir kooperatif kurulmasını istiyoruz. Böylece tüm bağcılar dutlarını kooperatife teslim eder, Ankara’dan veya çevre illerden gelen alıcılar da dutları buradan alır. Fazla dut olduğunda bunlar kurutulabilir, pekmez veya pestil yapılabilir. Bu konularda da satış noktası olsa buradaki sorunları çözebiliriz” ifadelerini kullandı.