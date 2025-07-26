Aybastı Festivali’nde skandal: Paralı kumar çadırı tepki topladı!

Hakan Yıldız / Ordu

Festivalin son günlerinde sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, vatandaşlardan para toplanarak fiilen kumar oynandığı açıkça görülüyor. Özellikle çocukların da bulunduğu bir ortamda bu tür yasa dışı faaliyetlerin yaşanması, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

ETKİNLİĞİN YASA DIŞI YÖNE SÜRÜKLENMESİ

Kültürel ve sportif amaçlarla düzenlenen festival, kolluk kuvvetlerinin ve yerel yönetimlerin gözü önünde paralı kumar organizasyonuna sahne oldu. Aybastı Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliği organize etmesi, olaya karışan çadırların denetimsizliği ve kamu kaynaklarının bu gibi faaliyetlere zemin hazırlaması, halkta büyük hayal kırıklığı yarattı.

GEÇMİŞTE BENZER SKANDAL TERME’DE YAŞANMIŞTI

Samsun’un Terme ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri’nde benzer görüntüler sonrası belediye zabıta müdürünü görevden almış, soruşturma başlatılmıştı. Aybastı’da ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Bu sessizlik, “Etkinlikler amacından mı sapıyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

KAMUOYU TEPKİLİ: HUKUKİ SÜREÇ BEKLENİYOR

Uzmanlar, kumar oynatmanın 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na göre idari suç teşkil ettiğini belirtiyor. Vatandaşlar sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve çocukların bulunduğu kamusal alanlarda bu tür yasa dışı aktivitelerin önüne geçilmesini istiyor.

Aybastı Belediyesi’nin olayla ilgili nasıl bir tavır alacağı merakla beklenirken, kamu vicdanını yaralayan bu görüntüler, festival kültürünün yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.