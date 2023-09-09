Aybüke adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Aybüke isminin anlamını araştırıyor. Peki, Aybüke ne demek? Aybüke isminin anlamı nedir?
AYBÜKE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Aybüke ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Ay gibi güzel, el değmemiş kız.
- Ay ışığı, ay gibi parlak, ay yüzlü, ay benizli.
AYBÜKE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Aybüke ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aybüke ismini koymak caizdir.