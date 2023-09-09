Aybüke ne demek? Aybüke isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Aybüke de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Aybüke ne demek? Aybüke isminin anlamı nedir?