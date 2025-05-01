Aybüke Pusat’ı desteklediği için diziden çıkarılmıştı: Furkan Andıç ilk kez konuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aybüke Pusat’ı desteklediği için diziden çıkarılmıştı: Furkan Andıç ilk kez konuştu

Aybüke Pusat için yaptığı destek paylaşımı yüzünden TRT dizisinin kadrosundan çıkarılan Furkan Andıç, ilişkisinden ilk kez söz etti.

Aybüke Pusat, boykota destek paylaşımı nedeniyle TRT’nin dizisinden apar topar çıkartılmıştı. Sevgilisine destek olmak isteyen Furkan Andıç ise “Yanındayım gülüm” diyerek yaptığı paylaşım yüzünden diziden çıkarılmıştı.

Furkan Andıç, dizinin kadrosundan çıkarılmasının ardından ilk kez konuştu.

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“ONUN GÜLMESİ BENİM DE İÇİMİ ISITIYOR”

Saba Tümer'in, "Aybüke'yle ilişkinizi nasıl bu kadar saklayabiliyorsunuz" sorusuna yanıt veren Andıç, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz özelimiz kalsın istiyoruz aslında. Herkesin elinde telefon. İlla birileri bir şey çekiyor, koyuyor. Magazinin çok önünde olan iki insan değiliz. Çok böyle gece hayatı olan insanlar değiliz. En azından öyle söyleyebilirim. Çıkıyoruz tabii tek tük ama, onlardan da böyle özellikle kaçalım edelim gibi bir gayemiz, isteğimiz de yok. Özellikle de böyle "Biz sevgiliyiz, bakın bize!" gibi bir şey tercih etmiyoruz."

Andıç, sözlerini "Aybüke’nin mutlu olması, onun gülmesi benim de içimi ısıtıyor. Mutlu oluyorum. Onun mutlu olması için de elimden geleni yaparım" dedi.

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